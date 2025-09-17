"Жахливий наступ". Канада розкритикувала дії Ізраїля

Міністерство закордонних справ Канади не приховує свого обурення діями ЦАХАЛ. Відомство публічно заявило, що наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий і посилює гуманітарну кризу.

Канада не підтримує наступ Ізраїля

Новий наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий. Він посилює гуманітарну кризу та ставить під загрозу звільнення заручників. Уряд Ізраїлю повинен дотримуватися міжнародного права, — йдеться в заяві МЗС Канади.

Окрім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що Канада разом з міжнародними союзниками вимагає негайного та постійного припинення вогню в Газі, необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.

Як уже згадувалося раніше, 16 вересня ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа.

Про це заявив новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.

На тлі останніх подій глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар жорстко розкритикував рішення Європейської комісії запропонувати санкції проти своєї країни на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази.

За словами дипломата, призупинення певних торговельних пільг є "непропорційним" і "безпрецедентним".

Саар сказав, що така пропозиція ніколи не реалізовувалася у випадку з іншими країнами.