"Жахливий наступ". Канада розкритикувала дії Ізраїля
Категорія
Світ
Дата публікації

"Жахливий наступ". Канада розкритикувала дії Ізраїля

Канада
Джерело:  online.ua

Міністерство закордонних справ Канади не приховує свого обурення діями ЦАХАЛ. Відомство публічно заявило, що наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий і посилює гуманітарну кризу.

Головні тези:

  • Дедалі більше країн закликають Ізраїль зупинитися.
  • Офіційний Тель-Авів не визнає свою провину та продовжує наступ.

Канада не підтримує наступ Ізраїля

Новий наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий. Він посилює гуманітарну кризу та ставить під загрозу звільнення заручників. Уряд Ізраїлю повинен дотримуватися міжнародного права, — йдеться в заяві МЗС Канади.

Окрім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що Канада разом з міжнародними союзниками вимагає негайного та постійного припинення вогню в Газі, необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.

Як уже згадувалося раніше, 16 вересня ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа.

Про це заявив новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.

На тлі останніх подій глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар жорстко розкритикував рішення Європейської комісії запропонувати санкції проти своєї країни на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази.

За словами дипломата, призупинення певних торговельних пільг є "непропорційним" і "безпрецедентним".

Саар сказав, що така пропозиція ніколи не реалізовувалася у випадку з іншими країнами.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів для встановлення повного контролю над Газою
ЦАХАЛ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль атакував з повітря об'єкти хуситів у Ємені — відео
ЦАХАЛ
хусити
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль атакував ватажків ХАМАС у Катарі — відео
ЦАХАЛ
Атака Ізраїля на Катар - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?