"Жахливий наступ". Канада розкритикувала дії Ізраїля

Міністерство закордонних справ Канади не приховує свого обурення діями ЦАХАЛ. Відомство публічно заявило, що наземний наступ Ізраїлю в місті Газа жахливий і посилює гуманітарну кризу.
Головні тези:
- Дедалі більше країн закликають Ізраїль зупинитися.
- Офіційний Тель-Авів не визнає свою провину та продовжує наступ.
Канада не підтримує наступ Ізраїля
Окрім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що Канада разом з міжнародними союзниками вимагає негайного та постійного припинення вогню в Газі, необмеженої гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників.
Як уже згадувалося раніше, 16 вересня ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа.
Про це заявив новинний сайт Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.
На тлі останніх подій глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар жорстко розкритикував рішення Європейської комісії запропонувати санкції проти своєї країни на тлі гуманітарної кризи в секторі Гази.
За словами дипломата, призупинення певних торговельних пільг є "непропорційним" і "безпрецедентним".
Саар сказав, що така пропозиція ніколи не реалізовувалася у випадку з іншими країнами.
