"Ужасное наступление". Канада раскритиковала действия Израиля

Министерство иностранных дел Канады не скрывает своего возмущения действиями ЦАХАЛа. Ведомство публично заявило, что наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное и усугубляет гуманитарный кризис.

Канада не поддерживает наступление Израиля

Новое наземное наступление Израиля в городе Газа ужасное. Он усугубляет гуманитарный кризис и ставит под угрозу освобождение заложников. Правительство Израиля должно соблюдать международное право, — сказано в заявлении МИД Канады. Поделиться

Кроме того, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Канада вместе с международными союзниками требует немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, неограниченной гуманитарной помощи и освобождения всех заложников.

Как уже упоминалось ранее, 16 сентября израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) приступили к наземной операции с целью захвата города Газа.

Об этом заявил новостной сайт Axios со ссылкой на анонимных израильских чиновников.

На фоне последних событий глава МИД Израиля Гидеон Саар подверг жесткой критике решение Европейской комиссии предложить санкции против своей страны на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.

По словам дипломата, приостановление определенных торговых льгот является "непропорциональным" и "беспрецедентным".

Саар сказал, что такое предложение никогда не реализовывалось в случае других стран.