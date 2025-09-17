Путин неожиданно прилетел на военные учения "Запад-2025" — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Путин неожиданно прилетел на военные учения "Запад-2025" — видео

Путин наблюдал за учениями "Запад-2025"
Читати українською
Источник:  The Times

Российский диктатор Владимир Путин внезапно посетил военный полигон в Нижегородской области страны-агрессорки. Что важно понимать, это произошло в последний день беларуско-российских военных учений "Запад-2025".

Главные тезисы

  • Кремль заявляет об участии 100 тысяч военнослужащих, а Беларусь только о 7000.
  • Американские солдаты, а также военные НАТО присутствовали на этих учениях.

Путин наблюдал за учениями "Запад-2025"

Что важно понимать, они продолжались 12-16 сентября на территории России и Беларуси.

Официально обеими диктатурами было заявлено о "практических действиях войск двух стран в рамках отражения потенциальной агрессии против Союзного государства".

Они были отработаны на 41 сухопутном и морском полигоне.

Кроме того, утверждается, что в общей сложности были привлечены 100 тысяч военнослужащих.

Об этом во время визита заявил сам диктатор Владимир Путин.

Однако, что интересно, режим Лукашенко ранее проговорился, что в учениях участвовало всего 7000 военнослужащих.

Александр Лукашенко уверял, что обучение включали репетиции пуска тактических ядерных ракет, а также российской гиперзвуковой ракеты "Лещина".

Более того, утверждается, что российские бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, также отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем, а Балтийский флот России отработал уничтожение кораблей противника, сообщила Москва.

Следует обратить внимание на то, что за учениями наблюдали американские военные, а также представители стран-членов НАТО — Венгрии и Турции.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Слишком сильная ненависть". Трамп выдвинул Зеленскому новое требование
Трамп выступил с новым заявлением
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Ужасное наступление". Канада раскритиковала действия Израиля
Канада не поддерживает наступление Израиля
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У короля Чарльза есть интересный план относительно Трампа и Украины
Король Чарльз попытается убедить Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?