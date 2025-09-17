Путин неожиданно прилетел на военные учения "Запад-2025" — видео

Российский диктатор Владимир Путин внезапно посетил военный полигон в Нижегородской области страны-агрессорки. Что важно понимать, это произошло в последний день беларуско-российских военных учений "Запад-2025".
Главные тезисы
- Кремль заявляет об участии 100 тысяч военнослужащих, а Беларусь только о 7000.
- Американские солдаты, а также военные НАТО присутствовали на этих учениях.
Путин наблюдал за учениями "Запад-2025"
Что важно понимать, они продолжались 12-16 сентября на территории России и Беларуси.
Официально обеими диктатурами было заявлено о "практических действиях войск двух стран в рамках отражения потенциальной агрессии против Союзного государства".
Они были отработаны на 41 сухопутном и морском полигоне.
Кроме того, утверждается, что в общей сложности были привлечены 100 тысяч военнослужащих.
Об этом во время визита заявил сам диктатор Владимир Путин.
Однако, что интересно, режим Лукашенко ранее проговорился, что в учениях участвовало всего 7000 военнослужащих.
Александр Лукашенко уверял, что обучение включали репетиции пуска тактических ядерных ракет, а также российской гиперзвуковой ракеты "Лещина".
Более того, утверждается, что российские бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, также отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем, а Балтийский флот России отработал уничтожение кораблей противника, сообщила Москва.
Следует обратить внимание на то, что за учениями наблюдали американские военные, а также представители стран-членов НАТО — Венгрии и Турции.
