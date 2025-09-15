Військові США "неочікувано" відвідали російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

15 вересня офіцери військової служби США спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі. Білоруський міністр оборони Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути "все, що їх цікавить".

Військовий аташе США був присутнім на російсько-білоруських навчаннях “Захід-2025”

Міністр оборони Віктор Хренін поспілкувався з американським військовим аташе на полігоні та запросив його дати об'єктивну оцінку навчанням "Захід-2025". Про це повідомили в Міністерстві оборони Білорусі.

Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Хотіли, щоб ви подивилися (на навчання "Захід-2025" — ред.) і дали об'єктивну оцінку, — сказав Віктор Хренін.

Начальнику Департаменту міжнародного військового співробітництва міністр оборони дав доручення: американським гостям — найкращі місця, показати абсолютно все, що їх цікавить.

Американський військовий аташе подякував Віктору Хренінові за запрошення спостерігати за навчанням "Захід-2025".

На навчаннях сьогодні присутні представники 23 держав, у тому числі троє з країн НАТО — США, Туреччини та Угорщини, заявили у білоруському Міністерстві оборони.

Зазначається, що присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, близьким союзником Москви, який дозволив їй використати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У виданні нагадали, що минулого тижня представник президента США Дональда Трампа Джон Коул перебував у Мінську і провів переговори з Олександром Лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 особи, включаючи журналістів та політичних опонентів.

Натомість США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing.