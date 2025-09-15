Военные США "неожиданно" посетили российско-беларусские учения "Запад-2025"

15 сентября офицеры военной службы США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси. Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал им, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".

Министр обороны Виктор Хренин пообщался с американским военным атташе на полигоне и пригласил его дать объективную оценку учению "Запад-2025". Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

Рад, что вы откликнулись на наше приглашение. Хотели, чтобы вы посмотрели (на обучение "Запад-2025" — ред.) и дали объективную оценку, — сказал Виктор Хренин.

Начальнику Департамента международного военного сотрудничества министр обороны дал поручение: американским гостям лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует.

Американский военный атташе поблагодарил Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учебой "Запад-2025".

На учениях сегодня присутствуют представители 23 государств, в том числе три из стран НАТО — США, Турции и Венгрии, заявили в белорусском Министерстве обороны.

Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском, близким союзником Москвы, который позволил ей использовать свою территорию для отправки десятков тысяч военных для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В издании напомнили, что на прошлой неделе представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находился в Минске и провел переговоры с Александром Лукашенко, согласившимся освободить из тюрем 52 человека, включая журналистов и политических оппонентов.

США ослабили санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", позволив ей обслуживать и покупать компоненты для своего флота, включающего самолеты Boeing.