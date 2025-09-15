Военные США "неожиданно" посетили российско-беларусские учения "Запад-2025"
Категория
Мир
Дата публикации

Военные США "неожиданно" посетили российско-беларусские учения "Запад-2025"

атташе
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

15 сентября офицеры военной службы США наблюдали за совместными военными учениями России и Беларуси. Белорусский министр обороны Виктор Хренин сказал им, что они могут рассмотреть "все, что их интересует".

Главные тезисы

  • Визит военных США на учения Запад-2025 является признаком потепления отношений союзников - Беларуси, России и США.
  • Беларусь разрешила американским военным присоединиться к учениям и дать объективную оценку прохождению, демонстрируя готовность к сотрудничеству.
  • Присутствие американских офицеров на учениях Запад-2025 подтверждает потепление отношений между Вашингтоном и Минском, близким союзником Москвы.

Военный атташе США присутствовал на российско-беларусских учениях "Запад-2025"

Министр обороны Виктор Хренин пообщался с американским военным атташе на полигоне и пригласил его дать объективную оценку учению "Запад-2025". Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

Рад, что вы откликнулись на наше приглашение. Хотели, чтобы вы посмотрели (на обучение "Запад-2025" — ред.) и дали объективную оценку, — сказал Виктор Хренин.

Начальнику Департамента международного военного сотрудничества министр обороны дал поручение: американским гостям лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует.

Американский военный атташе поблагодарил Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учебой "Запад-2025".

На учениях сегодня присутствуют представители 23 государств, в том числе три из стран НАТО — США, Турции и Венгрии, заявили в белорусском Министерстве обороны.

Присутствие американских офицеров является последним признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском, близким союзником Москвы, который позволил ей использовать свою территорию для отправки десятков тысяч военных для вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В издании напомнили, что на прошлой неделе представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул находился в Минске и провел переговоры с Александром Лукашенко, согласившимся освободить из тюрем 52 человека, включая журналистов и политических оппонентов.

США ослабили санкции против белорусской национальной авиакомпании "Белавиа", позволив ей обслуживать и покупать компоненты для своего флота, включающего самолеты Boeing.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь угрожает отработать применение ядерного оружия и "Орешника" РФ на совместных учениях
Белорусь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь активно строит ракетную инфраструктуру — чем это угрожает Украине
Орешник
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США сняли санкции с беларусской авиакомпании и обещают вернуть посла в Минск
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?