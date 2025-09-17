Россия опозорилась из-за надувного самолета во время военных учений "Запад-2025" в Беларуси

На территории Беларуси проходят огромные белорусско-российские учения "Запад-2025", освещаемые российскими СМИ в пропагандистских целях. Однако в сети появилась оплошность, которую допустила местная телекомпания.
Главные тезисы
- Надувной макет истребителя Су-33 стал причиной опозорившего Россию инцидента на военных учениях в Беларуси.
- Оплошность с надувным самолетом высветила несовершенства в пропагандистских материалах, на которые уделяется большое внимание в российских СМИ.
Россия опозорилась из-за надувного самолета на военных учениях в Беларуси
Во время одного из репортажей показали запись, на которой можно увидеть надувной макет истребителя Су-33, однако он был не до конца надут.
Это многоцелевой палубный истребитель, разработанный в Советском Союзе на базе самолета Су-27. Машину начали использовать в середине 90-х годов, а отличается она усиленной конструкцией с раскладными крыльями.
Самолет несет 30-мм пушку, разные ракеты "воздух-воздух", а также бомбы и ракеты, достигая грузоподъемности 6,5 т. Его основной задачей остается воздушная охрана авианосца, однако он также может бороться с наземными и надводными целями, и был использован в боевых действиях, в частности, во время интервью.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-