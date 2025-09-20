Россияне убили 4 гражданских в Запорожской и Хмельницкой областях

В течение 19-20 сентября армия РФ продолжала активно атаковать разные регионы Украины. Согласно последним данным, три человека погибли в результате вражеских атак на Васильевский и Пологовский районы Запорожской области. Еще об одной жертве известно в Хмельницкой области.

Россияне продолжают убивать мирных жителей Украины

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 521 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Кроме того, армия РФ нанесла 5 авиационных ударов по Григоровке, Веселянке, Степногорску, Железнодорожному и Успеновке.

351 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Красноднепровку, Софиевку, Приморское, Плавное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное. 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Приморского, Белогорья и Новоданиловки. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По словам местных властей, они получили 30 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, объектов инфраструктуры, автомобилей, гаражей и хозяйственных зданий.

Кроме того, ночью на 20 сентября враг атаковал Хмельнитчину — погиб мужчина 1979 года рождения.

Его тело обнаружили в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов.

Также указано, что двое гражданских обратились за медицинской помощью без госпитализации.

Согласно последним данным, разрушены 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых сооружений.