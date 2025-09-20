Россияне убили 4 гражданских в Запорожской и Хмельницкой областях

В течение 19-20 сентября армия РФ продолжала активно атаковать разные регионы Украины. Согласно последним данным, три человека погибли в результате вражеских атак на Васильевский и Пологовский районы Запорожской области. Еще об одной жертве известно в Хмельницкой области.
Главные тезисы
- Поступило 30 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, объектах инфраструктуры в Запорожье.
- В Хмельницкой области погиб мужчина 1979 года рождения.
Россияне продолжают убивать мирных жителей Украины
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 521 удар по 15 населенным пунктам Запорожской области.
Кроме того, армия РФ нанесла 5 авиационных ударов по Григоровке, Веселянке, Степногорску, Железнодорожному и Успеновке.
По словам местных властей, они получили 30 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, объектов инфраструктуры, автомобилей, гаражей и хозяйственных зданий.
Кроме того, ночью на 20 сентября враг атаковал Хмельнитчину — погиб мужчина 1979 года рождения.
Его тело обнаружили в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов.
Также указано, что двое гражданских обратились за медицинской помощью без госпитализации.
Согласно последним данным, разрушены 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых сооружений.
