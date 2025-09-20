В российском Саратове горит НПЗ после атаки дронов — фото

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в ночь на 20 сентября в Саратове прогремели мощные взрывы и вспыхнул масштабный пожар на НПЗ. Местные власти уже подтвердили факт атаки дронов на российский регион, однако не разглашают последствия.
Главные тезисы
- Саратовский НПЗ уже многократно попадал под удары Украины.
- Росавиация объявила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту.
"Бавовна" в России 20 сентября — какие последствия
Ночью в Саратове прогремели взрывы. Первыми об этом сообщили очевидцы среди местных жителей.
Они сразу озвучили версию, что дроны атаковали НПЗ в российском городе.
На фоне последних событий Телеграмм-каналы опубликовали фото и видео пожара в Саратове после атаки БпЛА.
Росавиация официально объявила об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту "Гагарин".
Ставленик Кремля в регионе предупредил об угрозе БПЛА.
Что важно понимать, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ уже наносили удары по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
В районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.
Саратовский НПЗ активно занимается производством бензина, дизельного горючего, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д. В общей сложности речь идет о более чем 20 видах нефтепродуктов.
Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн. тонн.
Этот НПЗ вовлечен в обеспечение потребностей российских оккупационных войск в войне против Украины.
