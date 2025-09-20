У російському Саратові палає НПЗ після атаки дронів — відео
Джерело:  online.ua

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, у ніч проти 20 вересня в Саратові прогриміли потужні вибухи та спалахнула масштабна пожежа на НПЗ. Місцева влада уже підтвердила факт атаки дронів на російський регіон, однак не розголошує наслідки.

Головні тези:

  • Саратовський НПЗ уже багато разів потрапляв під удари України.
  • Росавіація оголосила обмеження на прийом і випуск повітряних суден у саратовському аеропорту.

Уночі в Саратові прогриміли вибухи. Першими про це повідомили очевидці серед місцевих мешканців.

Вони одразу озвучили версію, що дрони атакували НПЗ у російському місті.

На тлі останніх подій Телеграм-канали опублікували фото і відео пожежі в Саратові після атаки БпЛА.

Росавіація офіційно оголосила про обмеження на прийом і випуск повітряних суден у саратовському аеропорту "Гагарін".

Ставленик Кремля в регіоні попередив про загрозу БпЛА.

Що важливо розуміти, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уже завдавали ударів по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

У районі об’єкта були зафіксовані вибухи та пожежа.

Саратовський НПЗ активно займається виробництвои бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Цей НПЗ залучений до забезпечення потреб російські окупаційних військ у війні проти України.

Саратовський НПЗ знову під ударом

