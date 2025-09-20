У російському Саратові палає НПЗ після атаки дронів — відео

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, у ніч проти 20 вересня в Саратові прогриміли потужні вибухи та спалахнула масштабна пожежа на НПЗ. Місцева влада уже підтвердила факт атаки дронів на російський регіон, однак не розголошує наслідки.
Головні тези:
- Саратовський НПЗ уже багато разів потрапляв під удари України.
- Росавіація оголосила обмеження на прийом і випуск повітряних суден у саратовському аеропорту.
“Бавовна” в Росії 20 вересня — які наслідки
Уночі в Саратові прогриміли вибухи. Першими про це повідомили очевидці серед місцевих мешканців.
Вони одразу озвучили версію, що дрони атакували НПЗ у російському місті.
На тлі останніх подій Телеграм-канали опублікували фото і відео пожежі в Саратові після атаки БпЛА.
Росавіація офіційно оголосила про обмеження на прийом і випуск повітряних суден у саратовському аеропорту "Гагарін".
Ставленик Кремля в регіоні попередив про загрозу БпЛА.
Що важливо розуміти, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уже завдавали ударів по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
У районі об’єкта були зафіксовані вибухи та пожежа.
Саратовський НПЗ активно займається виробництвои бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом йдеться про понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.
Цей НПЗ залучений до забезпечення потреб російські окупаційних військ у війні проти України.
