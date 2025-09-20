Россия ударила по Украине 40 ракетами и 579 дронами
Россия ударила по Украине 40 ракетами и 579 дронами

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 19-20 сентября - какие последствия
Read in English
Читати українською

В течение ночи 19-20 сентября нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 619 средств воздушного нападения. В общей сложности силы ПВО смогли обезвредить 583 враждебных цели.

Главные тезисы

  • Враг снова наносил одновременные удары по определенным объектам в Украине большим количеством ракет и БпЛА разных типов.
  • Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака РФ на Украину 19-20 сентября — какие последствия

В этот раз для атаки враг использовал:

  • 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска — РФ, ТОТ Крыма;

  • 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.-РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что важно понимать, в ходе атаки противник применил уже традиционную тактику — одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА разных типов.

Во время воздушного удара по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в том числе истребители F-16. Западное оружие еще раз доказывает свою эффективность на поле боя. Благодарим партнеров за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушных целей:

  • 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

  • 29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают украинские защитники.

