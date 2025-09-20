Россия ударила по Украине 40 ракетами и 579 дронами

В течение ночи 19-20 сентября нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 619 средств воздушного нападения. В общей сложности силы ПВО смогли обезвредить 583 враждебных цели.
Главные тезисы
- Враг снова наносил одновременные удары по определенным объектам в Украине большим количеством ракет и БпЛА разных типов.
- Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях.
Атака РФ на Украину 19-20 сентября — какие последствия
В этот раз для атаки враг использовал:
579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;
8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска — РФ, ТОТ Крыма;
32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.-РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что важно понимать, в ходе атаки противник применил уже традиционную тактику — одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА разных типов.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушных целей:
552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
29 крылатых ракет Х-101.
Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БПЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-