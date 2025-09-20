Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ раскрыл детали
Мощная "бавовна" в России. Генштаб ВСУ раскрыл детали

Генштаб ВСУ
Украинские воины сообщили о новых успешных операциях
Ночью 20 сентября Силы обороны Украины нанесли мощные удары сразу по нескольким стратегическим объектам врага на территории страны-агрессорки России. На этот раз целями были Саратовский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и линейно производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) «Самара».

Главные тезисы

  • Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% общего объема нефтепереработки в России.
  • Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил противника.

Украинские воины сообщили о новых успешных операциях

Как сообщает Генштаб ВСУ, ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны мощно ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Саратов, Саратовская область, РФ).

Что важно понимать, Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% общего объема нефтепереработки в стране-агрессорке.

На фоне атаки начались взрывы, а также вспыхнул масштабный пожар. Финальные последствия поражения уточняются.

Этой же ночью Силы беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ).

Он ответственен за переработку более 8,8 млн тонн нефти ежегодно. Все подробности будут объявлены чуть позже.

Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины произведено огненное поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры — линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Самара» (н.п. Просвет, Самарская область, РФ).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ЛПДС «Самара» — производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосерной нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Следует отметить, что речь идет о 50% от общего объема экспорта страны-агрессорки.

Украинские защитники напоминают, что все пораженные объекты задействованы в обеспечении армии РФ.

