Вторгнення російських винищувачів в Естонію — Трамп уперше відреагував
Категорія
Світ
Дата публікації

Вторгнення російських винищувачів в Естонію — Трамп уперше відреагував

Трамп

Очільник Білого дому Дональду Трампу заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Він пообіцяв вивчити цей інцидент.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив своє обурення після нової витівки Росії.
  • НАТО наказав здійснити перехоплення російських винищувачів.

Трамп прокоментував нову провокацію Росії

Американські журналісти закликали очільника Білого дому озвучити свою реакцію на інцидент із трьома російськими винищувачами, які здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії.

Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії.

Що важливо розуміти, це сталося безпосередньо над Фінською затокою.

Вони перебували там загалом близько 12 хвилин.

На тлі останніх подій керівництво НАТО заявило, що наказало здійснити перехоплення ворожих винищувачів.

З заявою з цього приводу одразу виступив премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Він офіційно підтвердив, що Таллінн уже ініціював консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Естонський премʼєр назвав нову провокацію Росії "абсолютно неприйнятною".

Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 (Договору про НАТО. — ред.), — наголосив Міхал.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія ударила по Україні 40 ракетами та 579 дронами
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 19-20 вересня - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп знайшов собі "союзника" для завершення війни РФ проти України
Трамп
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" в Росії. Генштаб ЗСУ розкрив деталі
Генштаб ЗСУ
Українські воїни повідомили про нові успішні операції

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?