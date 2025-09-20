Вторгнення російських винищувачів в Естонію — Трамп уперше відреагував

Очільник Білого дому Дональду Трампу заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Він пообіцяв вивчити цей інцидент.

Трамп прокоментував нову провокацію Росії

Американські журналісти закликали очільника Білого дому озвучити свою реакцію на інцидент із трьома російськими винищувачами, які здійснили вторгнення у повітряний простір Естонії.

Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся. Дональд Трамп Президент США

Як уже згадувалося раніше, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії.

Що важливо розуміти, це сталося безпосередньо над Фінською затокою.

Вони перебували там загалом близько 12 хвилин.

На тлі останніх подій керівництво НАТО заявило, що наказало здійснити перехоплення ворожих винищувачів.

З заявою з цього приводу одразу виступив премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Він офіційно підтвердив, що Таллінн уже ініціював консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Естонський премʼєр назвав нову провокацію Росії "абсолютно неприйнятною".