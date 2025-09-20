Вторжение российских истребителей в Эстонию — Трамп впервые отреагировал
Глава Белого дома Дональда Трампа заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Он пообещал изучить этот инцидент.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил свое возмущение после новой провокации России.
  • НАТО приказал перехватить российские истребители.

Американские журналисты призвали главу Белого дома озвучить свою реакцию на инцидент с тремя российскими истребителями, совершившими вторжение в воздушное пространство Эстонии.

Мне это не нравится. Это может оказаться большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко с этим ознакомлюсь.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как уже упоминалось ранее, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии.

Что важно понимать, это произошло непосредственно над Финским заливом.

Они находились там около 12 минут.

На фоне последних событий руководство НАТО заявило, что приказало осуществить перехват вражеских истребителей.

С заявлением по этому поводу сразу выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Он официально подтвердил, что Таллин уже инициировал консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Эстонский премьер назвал новую провокацию России "совершенно неприемлемой".

Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 (Договора о НАТО. — ред.), — подчеркнул Михал.

