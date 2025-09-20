Путін кинув на захоплення Покровська "інфіковані підрозділи"

Згідно з даними видання The Telegraph, російський диктатор Володимир Путін не полишає спроб захопити український Покровськ, тому наказав сформувати підрозділи із солдатів, заражених ВІЛ, гепатитом та іншими хворобами, і кинути їх у бій за місто.

За Покровськ воюють російські загарбники-смертники

Як вдалося дізнатися іноземних журналістам, військові РФ в цих підрозділах носять пов'язки, які вказують на те, що вони хворі.

Таких солдатів помітили на передовій навколо Покровська, який уже тривалий час не може захопити Росія.

На переконання The Telegraph, поява таких підрозділів вказує на поглиблення кризи охорони здоров'я у ворожій армії.

Ні для кого не секрет, що випадки ВІЛ, гепатиту та туберкульозу стрімко зростають серед військ Путіна.

Повідомляється, що один із російських підрозділів нещодавно також постраждав від спалаху смертельної геморагічної лихоманки, через яку хворі починають кровоточити з очей. Навіть суворо контрольовані російські ЗМІ почали повідомляти про "приховану епідемію" хвороб, що вражають окупаційні війська на території України. Поширити

Згідно з даними журналістів, так звані "інфіковані підрозділи" були сформовані у складі 1435-го і 1437-го мотострілецьких полків.

Що важливо розуміти, вони входять до 27-ї і 15-ї мотострілецьких бригад.

Російські окупанти зі вказаних підрозділів багато разів намагалися штурмувати Покровська з півдня і південного заходу.