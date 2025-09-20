"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России

Служба внешней разведки обращает внимание на то, что полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, изменила структуру враждебной экономики. За последние три года милитаризации РФ загнала себя в пасту, из которой невозможно выйти без серьезного кризиса.

Россия обречена на кризис

Как отмечает украинская разведка, оборонные расходы врага выросли почти до 8% ВВП, а военно-промышленный комплекс стал ключевым драйвером спроса.

Это спровоцировало разрушение баланса, а также выбросило частный бизнес и гражданские отрасли на обочину.

Вернуться к мирной модели без резкого падения невозможно. После войны москва начнет сокращать расходы на оборонку. Как следствие — миллионы занятых в ВПК лишатся работы, а целые регионы, где сконцентрированы оборонные предприятия, останутся без экономической основы. К тому же, демобилизация сотен тысяч контрактников тоже создаст шок для рынка труда.

Что также важно понимать, бюджет страны-агрессорки уже стремительно истощается.

Доходы федеральной казны уже упали почти на 17%, в первую очередь на фоне снижения поступлений от нефти и газа.

Минфин России уже вынужден повышать налоги, однако это лишь больше давит на бизнес.

Санкции и ограничения на импорт технологий приводят к деградации гражданского производства: российские предприятия вынуждены выпускать более дешевые и более простые товары, что снижает конкурентоспособность. В перспективе, это лишает страну возможности вернуться на глобальные рынки с высокотехнологичной продукцией.

Де-факто страна-агрессорка оказалась в "ловушке военной ренты".