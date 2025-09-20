"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России
"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России

Служба внешней разведки Украины
Россия обречена на кризис
Служба внешней разведки обращает внимание на то, что полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, изменила структуру враждебной экономики. За последние три года милитаризации РФ загнала себя в пасту, из которой невозможно выйти без серьезного кризиса.

Главные тезисы

  • Кремль не может резко снизить военные расходы без обвала.
  • А это значит, что новый экономический кризис для России неизбежен.

Как отмечает украинская разведка, оборонные расходы врага выросли почти до 8% ВВП, а военно-промышленный комплекс стал ключевым драйвером спроса.

Это спровоцировало разрушение баланса, а также выбросило частный бизнес и гражданские отрасли на обочину.

Вернуться к мирной модели без резкого падения невозможно. После войны москва начнет сокращать расходы на оборонку. Как следствие — миллионы занятых в ВПК лишатся работы, а целые регионы, где сконцентрированы оборонные предприятия, останутся без экономической основы. К тому же, демобилизация сотен тысяч контрактников тоже создаст шок для рынка труда.

Что также важно понимать, бюджет страны-агрессорки уже стремительно истощается.

Доходы федеральной казны уже упали почти на 17%, в первую очередь на фоне снижения поступлений от нефти и газа.

Минфин России уже вынужден повышать налоги, однако это лишь больше давит на бизнес.

Санкции и ограничения на импорт технологий приводят к деградации гражданского производства: российские предприятия вынуждены выпускать более дешевые и более простые товары, что снижает конкурентоспособность. В перспективе, это лишает страну возможности вернуться на глобальные рынки с высокотехнологичной продукцией.

Де-факто страна-агрессорка оказалась в "ловушке военной ренты".

