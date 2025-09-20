"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России

Служба внешней разведки обращает внимание на то, что полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, изменила структуру враждебной экономики. За последние три года милитаризации РФ загнала себя в пасту, из которой невозможно выйти без серьезного кризиса.
Главные тезисы
- Кремль не может резко снизить военные расходы без обвала.
- А это значит, что новый экономический кризис для России неизбежен.
Россия обречена на кризис
Как отмечает украинская разведка, оборонные расходы врага выросли почти до 8% ВВП, а военно-промышленный комплекс стал ключевым драйвером спроса.
Это спровоцировало разрушение баланса, а также выбросило частный бизнес и гражданские отрасли на обочину.
Что также важно понимать, бюджет страны-агрессорки уже стремительно истощается.
Доходы федеральной казны уже упали почти на 17%, в первую очередь на фоне снижения поступлений от нефти и газа.
Минфин России уже вынужден повышать налоги, однако это лишь больше давит на бизнес.
Де-факто страна-агрессорка оказалась в "ловушке военной ренты".
