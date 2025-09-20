"Опинилася у пастці". СЗР прогнозує масштабну кризу в Росії

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, змінила структуру ворожої економіки. За останні три роки мілітаризації РФ загнала себе у пастку, з якої неможливо вийти без серйозної кризи.

Росія приречена на кризу

Як зазначає українська розвідка, оборонні витрати ворога зросли до майже 8 % ВВП, а військово-промисловий комплекс став ключовим драйвером попиту.

Саме це спровокувало руйнування балансу, а також викинуло приватний бізнес та цивільні галузі на узбіччя.

Повернутися до мирної моделі без різкого падіння неможливо. Після війни москва почне скорочувати витрати на оборонку. Як наслідок — мільйони зайнятих у ВПК втратять роботу, а цілі регіони, де сконцентровані оборонні підприємства, залишаться без економічної основи. До того ж демобілізація сотень тисяч контрактників теж створить шок для ринку праці.

Що також важливо розуміти, бюджет країни-агресорки уже стрімко виснажується.

Доходи федеральної казни уже впали майже на 17 %, насамперед на тлі зниження надходжень від нафти й газу.

Мінфін Росії уже вимушений підвищувати податки та вводити нові збори, однак це лише більше тисне на бізнес.

Санкції та обмеження на імпорт технологій призводять до деградації цивільного виробництва: російські підприємства змушені випускати дешевші й простіші товари, що знижує конкурентоздатність. У перспективі це позбавляє країну можливості повернутися на глобальні ринки з високотехнологічною продукцією.

Де-факто країна-агресорка опинилася у “пастці військової ренти”.