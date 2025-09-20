"Опинилася у пастці". СЗР прогнозує масштабну кризу в Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Опинилася у пастці". СЗР прогнозує масштабну кризу в Росії

Служба зовнішньої розвідки України
Росія приречена на кризу

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, змінила структуру ворожої економіки. За останні три роки мілітаризації РФ загнала себе у пастку, з якої неможливо вийти без серйозної кризи.

Головні тези:

  •  Кремль не може різко зменшити військові витрати без обвалу.
  • А це означає, що нова економічна криза для Росії неминуча.

Росія приречена на кризу

Як зазначає українська розвідка, оборонні витрати ворога зросли до майже 8 % ВВП, а військово-промисловий комплекс став ключовим драйвером попиту.

Саме це спровокувало руйнування балансу, а також викинуло приватний бізнес та цивільні галузі на узбіччя.

Повернутися до мирної моделі без різкого падіння неможливо. Після війни москва почне скорочувати витрати на оборонку. Як наслідок — мільйони зайнятих у ВПК втратять роботу, а цілі регіони, де сконцентровані оборонні підприємства, залишаться без економічної основи. До того ж демобілізація сотень тисяч контрактників теж створить шок для ринку праці.

Що також важливо розуміти, бюджет країни-агресорки уже стрімко виснажується.

Доходи федеральної казни уже впали майже на 17 %, насамперед на тлі зниження надходжень від нафти й газу.

Мінфін Росії уже вимушений підвищувати податки та вводити нові збори, однак це лише більше тисне на бізнес.

Санкції та обмеження на імпорт технологій призводять до деградації цивільного виробництва: російські підприємства змушені випускати дешевші й простіші товари, що знижує конкурентоздатність. У перспективі це позбавляє країну можливості повернутися на глобальні ринки з високотехнологічною продукцією.

Де-факто країна-агресорка опинилася у “пастці військової ренти”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вторгнення російських винищувачів в Естонію — Трамп уперше відреагував
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія невідкладно активувала статтю 4 НАТО
Естонія проводить консультації з НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін кинув на захоплення Покровська "інфіковані підрозділи"
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?