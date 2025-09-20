"Опинилася у пастці". СЗР прогнозує масштабну кризу в Росії

Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу на те, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, змінила структуру ворожої економіки. За останні три роки мілітаризації РФ загнала себе у пастку, з якої неможливо вийти без серйозної кризи.
Головні тези:
- Кремль не може різко зменшити військові витрати без обвалу.
- А це означає, що нова економічна криза для Росії неминуча.
Росія приречена на кризу
Як зазначає українська розвідка, оборонні витрати ворога зросли до майже 8 % ВВП, а військово-промисловий комплекс став ключовим драйвером попиту.
Саме це спровокувало руйнування балансу, а також викинуло приватний бізнес та цивільні галузі на узбіччя.
Що також важливо розуміти, бюджет країни-агресорки уже стрімко виснажується.
Доходи федеральної казни уже впали майже на 17 %, насамперед на тлі зниження надходжень від нафти й газу.
Мінфін Росії уже вимушений підвищувати податки та вводити нові збори, однак це лише більше тисне на бізнес.
Де-факто країна-агресорка опинилася у “пастці військової ренти”.
