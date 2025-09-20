Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом
Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом

Джерело:  Інтерфакс-Україна

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Глави країн мають намір обговорити багато важливих питань.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
  • Він також може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Нова зустрічі Зеленського та Трампа — перші подробиці

Глава держави офіційно підтвердив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, зокрема й американським лідером.

Окрім того, можлива окрема зустріч перших леді України та США, у центрі якої будуть гуманітарні питання.

Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей.

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер додав, що хотів би почути від американського колеги сигнали щодо гарантій безпеки для України, а також посилення санкційного тиску на РФ

Володимир Зеленський зазначив, що вже підготовлена база для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США також будуть залучені.

На цьому тлі президент України нагадав, що Трамп очікує потужних рішень від Європи.

Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії, — наголосив Зеленський.

