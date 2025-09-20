Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Глави країн мають намір обговорити багато важливих питань.
Головні тези:
- Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
- Він також може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Нова зустрічі Зеленського та Трампа — перші подробиці
Глава держави офіційно підтвердив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, зокрема й американським лідером.
Окрім того, можлива окрема зустріч перших леді України та США, у центрі якої будуть гуманітарні питання.
Український лідер додав, що хотів би почути від американського колеги сигнали щодо гарантій безпеки для України, а також посилення санкційного тиску на РФ
Володимир Зеленський зазначив, що вже підготовлена база для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США також будуть залучені.
На цьому тлі президент України нагадав, що Трамп очікує потужних рішень від Європи.
