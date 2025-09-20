Зеленський анонсував важливу зустріч з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка війдбудеться 21-24 вересня у Нью-Йорку, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Глави країн мають намір обговорити багато важливих питань.

Нова зустрічі Зеленського та Трампа — перші подробиці

Глава держави офіційно підтвердив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, зокрема й американським лідером.

Окрім того, можлива окрема зустріч перших леді України та США, у центрі якої будуть гуманітарні питання.

Бізнес, технології, оборонка, "мінерал-діл". Це буде об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер додав, що хотів би почути від американського колеги сигнали щодо гарантій безпеки для України, а також посилення санкційного тиску на РФ

Володимир Зеленський зазначив, що вже підготовлена база для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США також будуть залучені.

На цьому тлі президент України нагадав, що Трамп очікує потужних рішень від Європи.