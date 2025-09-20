Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы стран намерены обсудить многие важные вопросы.

Новая встреча Зеленского и Трампа — первые подробности

Глава государства официально подтвердил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, в том числе и американский лидер.

Кроме того, возможна отдельная встреча первых леди Украины и США, в центре которой будут гуманитарные вопросы.

Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дил". Это будет объединено экономической большой встречей. Да и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, относительно детей. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер добавил, что хотел бы услышать от американского коллеги сигналы по гарантиям безопасности для Украины, а также усилении санкционного давления на РФ

Владимир Зеленский отметил, что уже подготовлена база для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом того, что США также будут привлечены.

На этом фоне президент напомнил, что Трамп ожидает мощных решений от Европы.