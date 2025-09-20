Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом
Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом

Новая встреча Зеленского и Трампа - первые подробности
Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы стран намерены обсудить многие важные вопросы.

  • Владимир Зеленский собирается на неделю высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
  • Он также может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким.

Новая встреча Зеленского и Трампа — первые подробности

Глава государства официально подтвердил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, в том числе и американский лидер.

Кроме того, возможна отдельная встреча первых леди Украины и США, в центре которой будут гуманитарные вопросы.

Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дил". Это будет объединено экономической большой встречей. Да и встреча с президентом Соединенных Штатов Америки. Также, скорее всего, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу, относительно детей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер добавил, что хотел бы услышать от американского коллеги сигналы по гарантиям безопасности для Украины, а также усилении санкционного давления на РФ

Владимир Зеленский отметил, что уже подготовлена база для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом того, что США также будут привлечены.

На этом фоне президент напомнил, что Трамп ожидает мощных решений от Европы.

Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа налагала санкции, усиливала тарифную политику против стран, покупающих энергоресурсы из России, — подчеркнул Зеленский.

