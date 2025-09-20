Зеленский анонсировал важную встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится 21-24 сентября в Нью-Йорке, проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главы стран намерены обсудить многие важные вопросы.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский собирается на неделю высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
- Он также может встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким.
Новая встреча Зеленского и Трампа — первые подробности
Глава государства официально подтвердил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, в том числе и американский лидер.
Кроме того, возможна отдельная встреча первых леди Украины и США, в центре которой будут гуманитарные вопросы.
Украинский лидер добавил, что хотел бы услышать от американского коллеги сигналы по гарантиям безопасности для Украины, а также усилении санкционного давления на РФ
Владимир Зеленский отметил, что уже подготовлена база для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом того, что США также будут привлечены.
На этом фоне президент напомнил, что Трамп ожидает мощных решений от Европы.
