Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину
Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину

Трамп скрывает свое реальное отношение к Путину
Источник:  The Telegraph

Американский лидер Дональд Трамп действительно более злой из-за поведения российского диктатора Владимира Путина, чем он демонстрирует это публично. Об этом сообщил спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

  • Кит Келлог подтвердил разногласия с Трампом по поводу завершения войны.
  • По его словам, проблема заключается в том, что Путин до сих пор верит в свою победу.

Он (Трамп — ред.) раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным принесут результаты. Путин же его обманывает. За закрытой дверью президент Трамп гораздо злее, чем на публике.

По словам американского генерала, у него есть разногласия с главой Белого дома по поводу сценария завершения войны РФ против Украины.

Келлог официально подтвердил, что будет добиваться прекращения огня на поле боя.

Он также отметил главную проблему: Путин до сих пор верит, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир.

Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить, — подчеркнул Келлог.

Представитель Трампа до сих пор не может понять, почему Кремль игнорирует колоссальные потери своих войск.

Это поражает. России безразлична человеческая жизнь. Общественности тоже. Вот что ужасно, — отметил генерал.

