Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину

Американский лидер Дональд Трамп действительно более злой из-за поведения российского диктатора Владимира Путина, чем он демонстрирует это публично. Об этом сообщил спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.
Главные тезисы
- Кит Келлог подтвердил разногласия с Трампом по поводу завершения войны.
- По его словам, проблема заключается в том, что Путин до сих пор верит в свою победу.
Трамп скрывает свое реальное отношение к Путину
По словам американского генерала, у него есть разногласия с главой Белого дома по поводу сценария завершения войны РФ против Украины.
Келлог официально подтвердил, что будет добиваться прекращения огня на поле боя.
Он также отметил главную проблему: Путин до сих пор верит, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир.
Представитель Трампа до сих пор не может понять, почему Кремль игнорирует колоссальные потери своих войск.
