Келлог раскрыл реальное отношение Трампа к Путину

Американский лидер Дональд Трамп действительно более злой из-за поведения российского диктатора Владимира Путина, чем он демонстрирует это публично. Об этом сообщил спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

Трамп скрывает свое реальное отношение к Путину

Он (Трамп — ред.) раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным принесут результаты. Путин же его обманывает. За закрытой дверью президент Трамп гораздо злее, чем на публике. Кит Келлог Спецпредставитель президента США

По словам американского генерала, у него есть разногласия с главой Белого дома по поводу сценария завершения войны РФ против Украины.

Келлог официально подтвердил, что будет добиваться прекращения огня на поле боя.

Он также отметил главную проблему: Путин до сих пор верит, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир.

Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить, — подчеркнул Келлог. Поделиться

Представитель Трампа до сих пор не может понять, почему Кремль игнорирует колоссальные потери своих войск.