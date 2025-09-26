Нелегітимний президент РФ Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє про успіхи солдатів РФ на фронті. Але насправді все по-іншому.
Головні тези:
- Путін нелегітимно заявляє про успіхи РФ у війні проти України, вигадуючи інформацію про досягнення на фронті.
- Володимир Зеленський викриває маніпуляції Путіна та розповідає про успішний контрнаступ українських захисників під Добропіллям.
- Росія продовжує агресивні дії в Україні, відповідаючи на мирні заклики лише новими штурмами та ударами по містах.
Путін вигадує успіхи Росії у війні — Зеленський
Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.
Він підкреслив, що попри мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.
