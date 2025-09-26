Путін бреше світу про успіхи РФ у війні проти України — Зеленський
Путін бреше світу про успіхи РФ у війні проти України — Зеленський

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє про успіхи солдатів РФ на фронті. Але насправді все по-іншому.

Головні тези:

  • Путін нелегітимно заявляє про успіхи РФ у війні проти України, вигадуючи інформацію про досягнення на фронті.
  • Володимир Зеленський викриває маніпуляції Путіна та розповідає про успішний контрнаступ українських захисників під Добропіллям.
  • Росія продовжує агресивні дії в Україні, відповідаючи на мирні заклики лише новими штурмами та ударами по містах.

Путін вигадує успіхи Росії у війні — Зеленський

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.

Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені вигадувати дедалі нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться.

Він підкреслив, що попри мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.

Реально хворі війною, і чи можна їх вилікувати — це питання. Єдине, що може змусити цей російський вірус війни зупинитися — це сила, сильні рішення, сильна допомога.

