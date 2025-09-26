Путін бреше світу про успіхи РФ у війні проти України — Зеленський

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін у переговорах з іноземними лідерами заявляє про успіхи солдатів РФ на фронті. Але насправді все по-іншому.

Путін вигадує успіхи Росії у війні — Зеленський

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Голова держави зазначив, що Росія хотіла організувати під Добропіллям один зі значних проривів по фронту, але українським захисникам вдалося зупинити ворога і почати контрнаступ.

Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені вигадувати дедалі нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться. Володимир Зеленський Президент України

Він підкреслив, що попри мирні заклики до Росії з боку інших країн, Москва однаково відповідає тільки новими спробами штурмів і ударів по українських містах.