"Ми мали захищати своє життя". Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

"Ми мали захищати своє життя". Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві БпЛА

Офіс Президента України
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що Україна не має ракет, наша країна має дрони, що можуть досягати відстані 2000-3000 км.

Головні тези:

  • Україна не має ракет, але має дрони з дальністю польоту до 3000 км, які допомагають захищати країну.
  • Дрони відіграють вагому роль у війні, допомагаючи створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки.
  • Україна продемонструвала успішність виробництва далекобійних дронів на міжнародному рівні під керівництвом президента Зеленського.

Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві далекобійних дронів

Про це він сказав під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України наголосив на вагомій ролі, яку відіграють дрони у війні.

10 років тому ніхто не міг уявити, що зʼявляться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки. Прості дрони, що виробляються масово і не озброєні штучним інтелектом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він заявив, що Україна наразі має дрони, що можуть долати великі відстані.

У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя. Контроль на морі раніше залежав від великих флотів. Сьогодні ми завдяки морським дронам зуміли домогтися того, що РФ була змушена відвести залишки свого флоту в далекі бухти. Росія не залишила нам іншого вибору.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він боїться". Зеленський попередив про наступні кроки Путіна
Путін дійсно може розпочати вторгнення в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Немає гарантій безпеки України, окрім друзів та зброї" — Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?