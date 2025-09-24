"Ми мали захищати своє життя". Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві БпЛА

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що Україна не має ракет, наша країна має дрони, що можуть досягати відстані 2000-3000 км.

Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві далекобійних дронів

Про це він сказав під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України наголосив на вагомій ролі, яку відіграють дрони у війні.

10 років тому ніхто не міг уявити, що зʼявляться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки. Прості дрони, що виробляються масово і не озброєні штучним інтелектом. Володимир Зеленський Президент України

Він заявив, що Україна наразі має дрони, що можуть долати великі відстані.