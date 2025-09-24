"Ми мали захищати своє життя". Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві БпЛА

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри те, що Україна не має ракет, наша країна має дрони, що можуть досягати відстані 2000-3000 км.
Головні тези:
- Україна не має ракет, але має дрони з дальністю польоту до 3000 км, які допомагають захищати країну.
- Дрони відіграють вагому роль у війні, допомагаючи створювати мертві зони на десятки кілометрів завширшки.
- Україна продемонструвала успішність виробництва далекобійних дронів на міжнародному рівні під керівництвом президента Зеленського.
Зеленський оголосив про успіхи України у виробництві далекобійних дронів
Про це він сказав під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН.
Президент України наголосив на вагомій ролі, яку відіграють дрони у війні.
Він заявив, що Україна наразі має дрони, що можуть долати великі відстані.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-