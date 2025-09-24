"Ми готові". Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми готові". Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

Зеленський
Read in English
Джерело:  Fox News

Український лідер Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та запропонував провести переговори щодо завершення війни у Казахстані.

Головні тези:

  • Зеленський готовий до зустрічі в різних локаціях, однак не на території РФ.
  • Путін демонструє, що хоче продовжувати війну.

Зеленський продовжує добиватися зустрічі з Путіним

Глава держави уточнив, що ніколи не запрошував російського диктатора на переговори до Києва:

Я сказав — якщо він не хоче зустрічатися зі мною, то, звісно, він (Путін — ред.) обере запросити мене до Москви. Це ж лише для того, щоб відкласти цю зустріч. І я сказав, що це те саме, що я би запросив його до Києва.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російський диктатор має, з чого обирати, оскільки чимало держави пропонують свою територію як майданчик для мирних переговорів.

Як зазначив Зеленський, різні столиці пропонують зустріч у Туреччині, чи Саудівській Аравії, Катарі, у Європі загалом — Австрії, Швейцарії.

І навіть, якщо ви хочете десь в іншому місці, наприклад, Казахстані, — хай буде там. Ми готові, — наголосив глава держави.

Що важливо розуміти, Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував столицю Казахстану 4 рази.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Він боїться". Зеленський попередив про наступні кроки Путіна
Путін дійсно може розпочати вторгнення в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп закликав збивати винищувачі РФ — як відреагували в НАТО
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль образився на слова Трампа про слабкість Росії
Пєсков

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?