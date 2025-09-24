"Ми готові". Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

Український лідер Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та запропонував провести переговори щодо завершення війни у Казахстані.
Головні тези:
- Зеленський готовий до зустрічі в різних локаціях, однак не на території РФ.
- Путін демонструє, що хоче продовжувати війну.
Зеленський продовжує добиватися зустрічі з Путіним
Глава держави уточнив, що ніколи не запрошував російського диктатора на переговори до Києва:
Український лідер звернув увагу на те, що російський диктатор має, з чого обирати, оскільки чимало держави пропонують свою територію як майданчик для мирних переговорів.
Як зазначив Зеленський, різні столиці пропонують зустріч у Туреччині, чи Саудівській Аравії, Катарі, у Європі загалом — Австрії, Швейцарії.
Що важливо розуміти, Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував столицю Казахстану 4 рази.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-