"Ми готові". Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

Український лідер Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та запропонував провести переговори щодо завершення війни у Казахстані.

Зеленський продовжує добиватися зустрічі з Путіним

Глава держави уточнив, що ніколи не запрошував російського диктатора на переговори до Києва:

Я сказав — якщо він не хоче зустрічатися зі мною, то, звісно, він (Путін — ред.) обере запросити мене до Москви. Це ж лише для того, щоб відкласти цю зустріч. І я сказав, що це те саме, що я би запросив його до Києва. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу на те, що російський диктатор має, з чого обирати, оскільки чимало держави пропонують свою територію як майданчик для мирних переговорів.

Як зазначив Зеленський, різні столиці пропонують зустріч у Туреччині, чи Саудівській Аравії, Катарі, у Європі загалом — Австрії, Швейцарії.

І навіть, якщо ви хочете десь в іншому місці, наприклад, Казахстані, — хай буде там. Ми готові, — наголосив глава держави. Поширити

Що важливо розуміти, Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував столицю Казахстану 4 рази.