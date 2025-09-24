Трамп закликав збивати винищувачі РФ — як відреагували в НАТО
Трамп закликав збивати винищувачі РФ — як відреагували в НАТО

Трамп
Джерело:  RMF 24

23 вересня американський лідер Дональд Трамп наголосив, що вважає доцільним збивати літаки-порушники повітряного простору країн НАТО, зокрема й російські. Деякі члени Альянсу уже підтримали цю пропозицію. 

Головні тези:

  • У Польщі вважають ідею Трампа цілком слушною.
  • Литва вважає, що це може зупинити та налякати Росію.

Членам НАТО сподобався підхід Трампа

Один з перших цю пропозицію прокоментував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

Він позитивно ставиться до такої ідеї очільника Білого дому:

Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію — що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США — ми знаємо, що б сталося.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

З заявою з цього приводу також виступив президент Литви Гітанас Науседа.

На переконання останнього, літаки, які навмисно і систематично порушують повітряний простір країн НАТО, насправді спочатку повинні бути попереджені.

Але така заява (Трампа — ред.) є дуже хорошим стримуючим фактором, тому що я вірю, що Росія, знаючи про таку можливу реакцію, наступного разу дуже ретельно подумає, перш ніж організовувати подібні диверсії, і, ймовірно, поважатиме наш територіальний суверенітет.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

