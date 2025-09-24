Трамп закликав збивати винищувачі РФ — як відреагували в НАТО

23 вересня американський лідер Дональд Трамп наголосив, що вважає доцільним збивати літаки-порушники повітряного простору країн НАТО, зокрема й російські. Деякі члени Альянсу уже підтримали цю пропозицію.
Головні тези:
- У Польщі вважають ідею Трампа цілком слушною.
- Литва вважає, що це може зупинити та налякати Росію.
Членам НАТО сподобався підхід Трампа
Один з перших цю пропозицію прокоментував шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
Він позитивно ставиться до такої ідеї очільника Білого дому:
З заявою з цього приводу також виступив президент Литви Гітанас Науседа.
На переконання останнього, літаки, які навмисно і систематично порушують повітряний простір країн НАТО, насправді спочатку повинні бути попереджені.
