У Трампа заявили про "переломний момент" для України
Категорія
Політика
Дата публікації

У Трампа заявили про "переломний момент" для України

Трамп та Грем
Джерело:  online.ua

Соратник президента США, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає "переломним моментом" заяву Дональда Трампа про те, що Україна може повернути контроль над усіма своїми територіями в межах міжнародно визнаних кордонів та фактично перемогти у війні.

Головні тези:

  • Продаж НАТО високоякісної американської зброї Україні може змінити хід війни.
  • Додатковий економічний тиск на союзників Кремля також відіграє важливу роль.

Грем заявив про позитивний сигнал для України

Заява президента Трампа щодо війни в Україні, в якій він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець

За його словами, заява Трампа свідчить про зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України.

Грем також вказав на те, що це кардинально змінює військову ситуацію для Росії.

На його переконання, додатковий економічний тиск на союзників Кремля, які купують у Росії дешеву нафту, дасть можливість повернути мир в Україну.

Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресовому стані, і ситуація лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте! — наголосив Грем.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вони програють". Трамп публічно принизив Путіна та армію РФ
Трамп здивував світ новою заявою про російсько-українську війну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Трампа — перші подробиці
Володимир Зеленський
Трамп та Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час діяти". Трамп розкрив формулу абсолютної перемоги України
Трамп вірить у перемогу України і навіть більше

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?