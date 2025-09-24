У Трампа заявили про "переломний момент" для України

Соратник президента США, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає "переломним моментом" заяву Дональда Трампа про те, що Україна може повернути контроль над усіма своїми територіями в межах міжнародно визнаних кордонів та фактично перемогти у війні.
Головні тези:
- Продаж НАТО високоякісної американської зброї Україні може змінити хід війни.
- Додатковий економічний тиск на союзників Кремля також відіграє важливу роль.
Грем заявив про позитивний сигнал для України
За його словами, заява Трампа свідчить про зобов'язання продовжувати продавати високоякісну американську зброю НАТО на благо України.
Грем також вказав на те, що це кардинально змінює військову ситуацію для Росії.
На його переконання, додатковий економічний тиск на союзників Кремля, які купують у Росії дешеву нафту, дасть можливість повернути мир в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-