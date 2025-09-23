Зустріч Зеленського та Трампа — перші подробиці
Зустріч Зеленського та Трампа — перші подробиці

Володимир Зеленський
Трамп та Зеленський
Read in English

Увечері 23 вересня відбулися переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Очільники країн зустрілися у Нью-Йорку, на полях засідання Генасамблеї ООН.

Головні тези:

  • Обидва президенти задоволені результатами переговорів, хоча поки не розкривають деталей.
  • Дональд Трамп висловив Україні повагу за її успішну боротьбу та дав гучну обіцянку.

Переговори Зеленського та Трампа — перші подробиці

Близько 20:30 за Києвом офіційно стало відомо про старт зустрічі лідерів. О 21:45 з'явилася інформація про її завершення

Відомо, що і Володимир Зеленський, і Дональд Трампа задоволені результатами переговорів.

За словами президента України, зустрічі була дійсно змістовною.

Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки, щоб казати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, перед її початком очільник Білого дому виступив з кількома гучними заявами, під час яких похвалив Україну за успішне знищення економіки Росії.

Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю величезну армію.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, він зазначив, що дуже поважає Україну за боротьбу, яку вона веде:

Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно.

Трамп пообіцяв домовитися з угорським лідером Віктором Орбаном, щоб той припинив купувати російський газ і нафту.

На його переконання, Україна здатна повернути всі свої території:

З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? — заявив Трамп.

Очільник Білого дому також порадив НАТО збивати російські винищувачі, якщо вони будуть залітати в повітряний простір Альянсу.

