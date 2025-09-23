Зустріч Зеленського та Трампа — перші подробиці

Увечері 23 вересня відбулися переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Очільники країн зустрілися у Нью-Йорку, на полях засідання Генасамблеї ООН.
Головні тези:
- Обидва президенти задоволені результатами переговорів, хоча поки не розкривають деталей.
- Дональд Трамп висловив Україні повагу за її успішну боротьбу та дав гучну обіцянку.
Переговори Зеленського та Трампа — перші подробиці
Близько 20:30 за Києвом офіційно стало відомо про старт зустрічі лідерів. О 21:45 з'явилася інформація про її завершення
Відомо, що і Володимир Зеленський, і Дональд Трампа задоволені результатами переговорів.
За словами президента України, зустрічі була дійсно змістовною.
Що важливо розуміти, перед її початком очільник Білого дому виступив з кількома гучними заявами, під час яких похвалив Україну за успішне знищення економіки Росії.
Ба більше, він зазначив, що дуже поважає Україну за боротьбу, яку вона веде:
Трамп пообіцяв домовитися з угорським лідером Віктором Орбаном, щоб той припинив купувати російський газ і нафту.
На його переконання, Україна здатна повернути всі свої території:
Очільник Білого дому також порадив НАТО збивати російські винищувачі, якщо вони будуть залітати в повітряний простір Альянсу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-