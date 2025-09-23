Зустріч Зеленського та Трампа — перші подробиці

Увечері 23 вересня відбулися переговори українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Очільники країн зустрілися у Нью-Йорку, на полях засідання Генасамблеї ООН.

Переговори Зеленського та Трампа — перші подробиці

Близько 20:30 за Києвом офіційно стало відомо про старт зустрічі лідерів. О 21:45 з'явилася інформація про її завершення

Відомо, що і Володимир Зеленський, і Дональд Трампа задоволені результатами переговорів.

За словами президента України, зустрічі була дійсно змістовною.

Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки, щоб казати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, перед її початком очільник Білого дому виступив з кількома гучними заявами, під час яких похвалив Україну за успішне знищення економіки Росії.

Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю величезну армію. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, він зазначив, що дуже поважає Україну за боротьбу, яку вона веде:

Ми з великою повагою ставимося до боротьби, яку веде Україна. Це просто дивовижно.

Трамп пообіцяв домовитися з угорським лідером Віктором Орбаном, щоб той припинив купувати російський газ і нафту.

На його переконання, Україна здатна повернути всі свої території:

З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? — заявив Трамп.