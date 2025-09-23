Встреча Зеленского и Трампа — первые подробности
Встреча Зеленского и Трампа — первые подробности

Владимир Зеленский
Переговоры Зеленского и Трампа - первые подробности
Вечером 23 сентября прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Главы стран встретились в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН.

Главные тезисы

  • Оба президента удовлетворены результатами переговоров, хотя пока не раскрывают детали.
  • Дональд Трамп выразил уважение Украине за ее успешную борьбу и дал громкое обещание.

Переговоры Зеленского и Трампа — первые подробности

Около 20:30 по Киеву официально стало известно о старте встречи лидеров. В 21:45 появилась информация о ее завершении.

Известно, что и Владимир Зеленский, и Дональд Трампа удовлетворены результатами переговоров.

По словам президента Украины, встреча была действительно содержательной.

Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока, чтобы говорить какие-то элементы встречи, немного позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполненой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, перед ее началом глава Белого дома выступил с несколькими громкими заявлениями, во время которых похвалил Украину за успешное уничтожение экономики России.

Российская экономика сейчас в ужасающем состоянии. Она рушится. Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту огромную армию.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, он отметил, что очень уважает Украину за борьбу, которую она ведет:

Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто невероятно.

Трамп пообещал договориться с венгерским лидером Виктором Орбаном, чтобы тот перестал покупать российский газ и нефть.

Глава Белого дома также посоветовал НАТО сбивать российские истребители, если они будут залетать в воздушное пространство Североатлантического союза.

