Встреча Зеленского и Трампа — первые подробности

Вечером 23 сентября прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Главы стран встретились в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН.

Переговоры Зеленского и Трампа — первые подробности

Около 20:30 по Киеву официально стало известно о старте встречи лидеров. В 21:45 появилась информация о ее завершении.

Известно, что и Владимир Зеленский, и Дональд Трампа удовлетворены результатами переговоров.

По словам президента Украины, встреча была действительно содержательной.

Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока, чтобы говорить какие-то элементы встречи, немного позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполненой. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, перед ее началом глава Белого дома выступил с несколькими громкими заявлениями, во время которых похвалил Украину за успешное уничтожение экономики России.

Российская экономика сейчас в ужасающем состоянии. Она рушится. Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту огромную армию. Дональд Трамп Президент США

Более того, он отметил, что очень уважает Украину за борьбу, которую она ведет:

Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто невероятно.

Трамп пообещал договориться с венгерским лидером Виктором Орбаном, чтобы тот перестал покупать российский газ и нефть.