Встреча Зеленского и Трампа — первые подробности

Вечером 23 сентября прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Главы стран встретились в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН.
Главные тезисы
- Оба президента удовлетворены результатами переговоров, хотя пока не раскрывают детали.
- Дональд Трамп выразил уважение Украине за ее успешную борьбу и дал громкое обещание.
Переговоры Зеленского и Трампа — первые подробности
Около 20:30 по Киеву официально стало известно о старте встречи лидеров. В 21:45 появилась информация о ее завершении.
Известно, что и Владимир Зеленский, и Дональд Трампа удовлетворены результатами переговоров.
По словам президента Украины, встреча была действительно содержательной.
Что важно понимать, перед ее началом глава Белого дома выступил с несколькими громкими заявлениями, во время которых похвалил Украину за успешное уничтожение экономики России.
Более того, он отметил, что очень уважает Украину за борьбу, которую она ведет:
Трамп пообещал договориться с венгерским лидером Виктором Орбаном, чтобы тот перестал покупать российский газ и нефть.
Глава Белого дома также посоветовал НАТО сбивать российские истребители, если они будут залетать в воздушное пространство Североатлантического союза.
