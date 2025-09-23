Почему Трамп не вводит санкции против РФ — Рубио назвал причину

Как утверждает шеф американской дипломатии Марко Рубио, президент США Дональд Трамп до сих пор не ввел более жесткие санкции против России, поскольку, мол, это помешало бы роли Вашингтона как посредника между Украиной и РФ в завершении войны.

Рубио раскрыл подход Трампа к переговорам

Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать как посредник для достижения мира будет ослаблена. Марко Рубио Глава Госдепа США

Несмотря на это, американский дипломат не исключает сценарий, в рамках которого Белый дом все же будет вынужден ввести более жесткие санкции против России в будущем.

Это предупреждение Марка Рубио прозвучало на фоне недавних вторжений российских дронов и истребителей на территорию нескольких стран НАТО.

Также традиционно шеф американской дипломатии пристыдил союзников США в Европе за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ.

По словам Марко Рубио, это "абсурдное решение".

Именно поэтому глава Госдепа призвал европейских партнеров приложить больше усилий для усиления давления на Кремль.