Почему Трамп не вводит санкции против РФ — Рубио назвал причину
Рубио раскрыл подход Трампа к переговорам
Read in English
Читати українською
Источник:  NBC News

Как утверждает шеф американской дипломатии Марко Рубио, президент США Дональд Трамп до сих пор не ввел более жесткие санкции против России, поскольку, мол, это помешало бы роли Вашингтона как посредника между Украиной и РФ в завершении войны.

Главные тезисы

  • Рубио прогнозирует возможное введение жестких санкций против РФ в будущем.
  • Он критикует европейских союзников за продление покупки российских нефти и газа.

Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать как посредник для достижения мира будет ослаблена.

Марко Рубио

Глава Госдепа США

Несмотря на это, американский дипломат не исключает сценарий, в рамках которого Белый дом все же будет вынужден ввести более жесткие санкции против России в будущем.

Это предупреждение Марка Рубио прозвучало на фоне недавних вторжений российских дронов и истребителей на территорию нескольких стран НАТО.

Также традиционно шеф американской дипломатии пристыдил союзников США в Европе за то, что они продолжают покупать российские нефть и газ.

По словам Марко Рубио, это "абсурдное решение".

Именно поэтому глава Госдепа призвал европейских партнеров приложить больше усилий для усиления давления на Кремль.

К слову, команда венгерского лидера Виктора Орбана в очередной раз отвергла это требование Дональда Трампа и заявила, что будет продолжать покупать российские энергоносители.

