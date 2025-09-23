Приспешник Путина пугает началом войны в Приднестровье
Приспешник Путина пугает началом войны в Приднестровье

Додон разгоняет панические настроения в Молдове
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший президент Молдовы и пророссийский лидер социалистов Игорь Додон обвинил действующего лидера страны Маю Санду в "подготовке атаки" на непризнанное Приднестровье. На этом фоне он цинично заговорил о начале войны в “ПМР”.

Главные тезисы

  • Приспешник Путина использует политические разногласия в Молдове для манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами.
  • Додон критикует проевропейские власти Молдовы и распространяет фейки о Майе Санду.

Додон разгоняет панические настроения в Молдове

Уже в 28 сентября в стране начнутся парламентские выборы.

На этом фоне приспешник Путина решил обвинить действующие проевропейские власти Молдовы в коварных планах.

Если PAS (партия Санда "Действие и солидарность" — ред.) останется у власти — нас всех используют как пушечное мясо.

Игорь Додон

Игорь Додон

Экс-президент Молдовы

Пророссийский политик начал цинично врать, что “соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России".

Додон также беззастенчиво выдумывает что идентичный сценарий "второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии", однако он, мол, не сработал, а теперь "очередь Молдовы".

Приспешник Путина традиционно добавил, что страна-агрессорка не вторгнентся в Молдову в случае победы его партии на выборах.

Если Додон пророссийский, как утверждают "желтые", то зачем россиянам атаковать "своих"? Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Баче. Не мы завезли бронетранспортеры Piranha и не мы организовываем обучение из НАТО каждые полгода. Все это сделала и делает Майя Санду, — жалуется агент Кремля.

