Бывший президент Молдовы и пророссийский лидер социалистов Игорь Додон обвинил действующего лидера страны Маю Санду в "подготовке атаки" на непризнанное Приднестровье. На этом фоне он цинично заговорил о начале войны в “ПМР”.

Додон разгоняет панические настроения в Молдове

Уже в 28 сентября в стране начнутся парламентские выборы.

На этом фоне приспешник Путина решил обвинить действующие проевропейские власти Молдовы в коварных планах.

Если PAS (партия Санда "Действие и солидарность" — ред.) останется у власти — нас всех используют как пушечное мясо. Игорь Додон Экс-президент Молдовы

Пророссийский политик начал цинично врать, что “соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России".

Додон также беззастенчиво выдумывает что идентичный сценарий "второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии", однако он, мол, не сработал, а теперь "очередь Молдовы".

Приспешник Путина традиционно добавил, что страна-агрессорка не вторгнентся в Молдову в случае победы его партии на выборах.