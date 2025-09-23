Бывший президент Молдовы и пророссийский лидер социалистов Игорь Додон обвинил действующего лидера страны Маю Санду в "подготовке атаки" на непризнанное Приднестровье. На этом фоне он цинично заговорил о начале войны в “ПМР”.
Главные тезисы
- Приспешник Путина использует политические разногласия в Молдове для манипуляции общественным мнением перед парламентскими выборами.
- Додон критикует проевропейские власти Молдовы и распространяет фейки о Майе Санду.
Додон разгоняет панические настроения в Молдове
Уже в 28 сентября в стране начнутся парламентские выборы.
На этом фоне приспешник Путина решил обвинить действующие проевропейские власти Молдовы в коварных планах.
Пророссийский политик начал цинично врать, что “соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт — в поддержку Украины и против России".
Додон также беззастенчиво выдумывает что идентичный сценарий "второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии", однако он, мол, не сработал, а теперь "очередь Молдовы".
Приспешник Путина традиционно добавил, что страна-агрессорка не вторгнентся в Молдову в случае победы его партии на выборах.
