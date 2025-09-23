Украина поразила 2 российских самолета в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 2 российских самолета в оккупированном Крыму

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины отчитываются о новых успешных операциях
Read in English
Читати українською

23 сентября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали сразу несколько важных объектов российских захватчиков. В этот раз под удары украинских воинов попали линейно-производственная диспетчерская станция (ЛВДС) "8-Н", линейно-производственная диспетчерская станция "Самара", а также два вражеских самолета на военном аэродроме "Кача" в Крыму.

Главные тезисы

  • Операционные действия проводились во взаимодействии с разными составляющими Сил обороны и Главным управлением разведки.
  • Попавшие под удар объекты имеют большое стратегическое значение для российской оккупационной армии.

Силы обороны Украины отчитываются о новых успешных операциях

Ночью 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны совершили мощную атаку на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ЛПДС "8-Н" является частью комплекса магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" — ЛПДС "Стальная лошадь".

Что также важно понимать, этот вражеский объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

На данный момент известно о попадании в насосно-компрессорную станцию и пожар в районе объекта.

Также подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области России. Напомним, что это производственная станция, где происходит смешение высоко- и низкосерной нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals. Степень поражения уточняется.

Более того, сообщается о поражении двух самолетов на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории АР Крым.

Эту успешную операцию провели подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На данный момент результаты и степень поражения уточняются.

