Україна уразила 2 російські літаки в окупованому Криму

23 вересня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих об’єктів російських загарбників. Цього разу під удари українських воїнів потрапили лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) “8-Н”, лінійно-виробнича диспетчерська станція “Самара”, а також два ворожі літаки на військовому аеродромі “Кача”, що в Криму.

Сили оборони України звітують про нові успішні операції

Уночі 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили потужну атаку на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ЛВДС “8-Н” є частиною комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” — ЛВДС “Стальной конь”.

Що також важливо розуміти, цей ворожий об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

Станом на зараз відомо про влучання в насосно-компресорну станцію та пожежу в районі об’єкту.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції “Самара” у Самарській області рф. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється. Поширити

Ба більше, повідомляється про ураження двох літаках на військовому аеродромі “Кача”, що на тимчасово окупованій території АР Крим.

Цю успішну операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Станом на зараз результати та ступінь ураження уточнюються.