Україна уразила 2 російські літаки в окупованому Криму

23 вересня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атакували одразу кілька важливих об’єктів російських загарбників. Цього разу під удари українських воїнів потрапили лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) “8-Н”, лінійно-виробнича диспетчерська станція “Самара”, а також два ворожі літаки на військовому аеродромі “Кача”, що в Криму.
Головні тези:
- Операційні дії проводилися у взаємодії з різними складовими Сил оборони та Головним управлінням розвідки.
- Об'єкти, які потрапили під удар, мають велике стратегічне значення для російської окупаційної армії.
Сили оборони України звітують про нові успішні операції
Уночі 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили потужну атаку на лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ЛВДС “8-Н” є частиною комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” — ЛВДС “Стальной конь”.
Що також важливо розуміти, цей ворожий об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.
Станом на зараз відомо про влучання в насосно-компресорну станцію та пожежу в районі об’єкту.
Ба більше, повідомляється про ураження двох літаках на військовому аеродромі “Кача”, що на тимчасово окупованій території АР Крим.
Цю успішну операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Станом на зараз результати та ступінь ураження уточнюються.
