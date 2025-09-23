Майже вся Європа опинилася у зоні ураження після модифікацій дронів РФ

Українські компанія DEFENSE EXPRESS звертає увагу на те, що нова пускова інфраструктура для російських "Шахедів" дає можливість армії РФ запускати їх по Данії, Німеччині та Італії, а у разі будівництва майданчиків у Білорусі — дібратися навіть до Мадрида.
Головні тези:
- Модифіковані російські дрони, зокрема “Герань-2'”, мають дальність польоту від 1800 до 2500 км.
- Існує висока ймовірність розгортання пускових майданчиків для дронів у Білорусі.
Модифіковані російські дрони — загроза для всієї Європи
Протягом останніх тижнів не лише Польща й Естонія, а й інші країни Європи потерпали від вторгнень російських дронів та навіть винищувачів.
Згідно з даними української воєнної розвідки, дальність польоту "Герань 2" сягає 1800-2500 км. Де-факто це означає, що багато членів НАТО уже знаходяться у зоні ураження.
Також існує висока ймовірність того, що Росія вирішить розгорнути пускові майданчики для дронів у Білорусі, яка фактично знаходиться під контролем Кремля.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-