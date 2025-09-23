Майже вся Європа опинилася у зоні ураження після модифікацій дронів РФ

Українські компанія DEFENSE EXPRESS звертає увагу на те, що нова пускова інфраструктура для російських "Шахедів" дає можливість армії РФ запускати їх по Данії, Німеччині та Італії, а у разі будівництва майданчиків у Білорусі — дібратися навіть до Мадрида.

Модифіковані російські дрони — загроза для всієї Європи

Протягом останніх тижнів не лише Польща й Естонія, а й інші країни Європи потерпали від вторгнень російських дронів та навіть винищувачів.

Згідно з даними української воєнної розвідки, дальність польоту "Герань 2" сягає 1800-2500 км. Де-факто це означає, що багато членів НАТО уже знаходяться у зоні ураження.

Фото: defence-ua.com

… дальності "Герань-2" у межах 1800 км вистачає для того, щоб атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південь Італії. Якщо взяти дальність польоту "Герань-2" до 2500 км, то мова йде про всю територію Великої Британії, Італії, а також більшу частину Франції. Поширити

Також існує висока ймовірність того, що Росія вирішить розгорнути пускові майданчики для дронів у Білорусі, яка фактично знаходиться під контролем Кремля.