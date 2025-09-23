Майже вся Європа опинилася у зоні ураження після модифікацій дронів РФ
Джерело:  Defence Express

Українські компанія DEFENSE EXPRESS звертає увагу на те, що нова пускова інфраструктура для російських "Шахедів" дає можливість армії РФ запускати їх по Данії, Німеччині та Італії, а у разі будівництва майданчиків у Білорусі — дібратися навіть до Мадрида.

Головні тези:

  • Модифіковані російські дрони, зокрема “Герань-2'”, мають дальність польоту від 1800 до 2500 км.
  • Існує висока ймовірність розгортання пускових майданчиків для дронів у Білорусі.

Модифіковані російські дрони — загроза для всієї Європи

Протягом останніх тижнів не лише Польща й Естонія, а й інші країни Європи потерпали від вторгнень російських дронів та навіть винищувачів.

Згідно з даними української воєнної розвідки, дальність польоту "Герань 2" сягає 1800-2500 км. Де-факто це означає, що багато членів НАТО уже знаходяться у зоні ураження.

Фото: defence-ua.com

… дальності "Герань-2" у межах 1800 км вистачає для того, щоб атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південь Італії. Якщо взяти дальність польоту "Герань-2" до 2500 км, то мова йде про всю територію Великої Британії, Італії, а також більшу частину Франції.

Також існує висока ймовірність того, що Росія вирішить розгорнути пускові майданчики для дронів у Білорусі, яка фактично знаходиться під контролем Кремля.

Якщо це все-таки станеться, то під загрозою ударів опиниться майже вся Європа, включно з половиною території Іспанії та Мадридом. Тобто у зоні ураження — всі європейські столиці, окрім португальського Лісабону.

