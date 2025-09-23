Естонія наважилася на неочікуване рішення після вторгнення винищувачів РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Естонія наважилася на неочікуване рішення після вторгнення винищувачів РФ

Естонія готова до рішучих дій
Джерело:  The Telegraph

Естонія офіційно оголосила про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю. Це рішення було ухвалено невдовзі після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Головні тези:

  • Рішення є частиною стратегії країни щодо зміцнення оборони та партнерства з НАТО.
  • Британські F-35A можуть знаходитися у зоні високого ризику в разі конфлікту з Росією.

Естонія готова до рішучих дій

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.

Журналісти поцікавилися у нього, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю.

На це пряме запитання очільник естонського оборонного відомства відповів ствердно:

Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників, — наголосив Ханно Певкур.

За словами одного з інсайдерів серед британських військових, що наразі "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".

Окрім того, стверджується, що F-35A діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор.

Ба більше, саме вони будуть знаходитися у зоні високого ризику в разі першого удару з боку Росії.

Як уже згадувалося раніше, премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал офіційно оголосив, що його країна екстрено ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Це сталося одразу після вторгнення трьох російських винищувачів МІГ-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня.

