Естонія офіційно оголосила про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю. Це рішення було ухвалено невдовзі після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.

Естонія готова до рішучих дій

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.

Журналісти поцікавилися у нього, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю.

На це пряме запитання очільник естонського оборонного відомства відповів ствердно:

Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників, — наголосив Ханно Певкур. Поширити

За словами одного з інсайдерів серед британських військових, що наразі "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".

Окрім того, стверджується, що F-35A діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор.

Ба більше, саме вони будуть знаходитися у зоні високого ризику в разі першого удару з боку Росії.

Як уже згадувалося раніше, премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал офіційно оголосив, що його країна екстрено ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

Це сталося одразу після вторгнення трьох російських винищувачів МІГ-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня.