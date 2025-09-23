Естонія наважилася на неочікуване рішення після вторгнення винищувачів РФ

Естонія офіційно оголосила про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю. Це рішення було ухвалено невдовзі після порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня.
Головні тези:
- Рішення є частиною стратегії країни щодо зміцнення оборони та партнерства з НАТО.
- Британські F-35A можуть знаходитися у зоні високого ризику в разі конфлікту з Росією.
Естонія готова до рішучих дій
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур.
Журналісти поцікавилися у нього, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю.
На це пряме запитання очільник естонського оборонного відомства відповів ствердно:
За словами одного з інсайдерів серед британських військових, що наразі "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".
Окрім того, стверджується, що F-35A діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор.
Ба більше, саме вони будуть знаходитися у зоні високого ризику в разі першого удару з боку Росії.
Як уже згадувалося раніше, премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал офіційно оголосив, що його країна екстрено ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
Це сталося одразу після вторгнення трьох російських винищувачів МІГ-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня.
