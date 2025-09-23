Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно стверджує, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри чіткий ультиматум американського лідера Дональда Трампа з цього приводу.

Угорщина ігнорує вимогу Трампа

Очільник Білого дому багато разів публічно вимагав, щоб Європа припинила імпорт російської нафти, який дає Кремлю ресурси для продовження війни проти України.

За словами глави МЗС Угорщини, він "розуміє" підхід Трампа, проте Будапешт не збирається це робити.

Петер Сійярто почав цинічно брехати, що його країна не здатна забезпечити безпечне постачання енергоносіїв без російської нафти або газу.

На цьому тлі він почав обзивати західноєвропейських посадовців "фанатиками", а також додав, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді".

Дипломат нагадав про те, що Угорщина була "єдиним європейським урядом, який схрестив пальці за перемогу (Трампа)".