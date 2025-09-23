В Орбана скаржаться на тиск з боку Трампа стосовно України
В Орбана скаржаться на тиск з боку Трампа стосовно України

Сійярто
Джерело:  The Guardian

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто цинічно стверджує, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри чіткий ультиматум американського лідера Дональда Трампа з цього приводу.

Головні тези:

  • Команда Орбана продовжує бідкатися через політику Європи та США.
  • Вона також бреше, що Угорщина не зможе вижити без російських енергоносіїв.

Угорщина ігнорує вимогу Трампа

Очільник Білого дому багато разів публічно вимагав, щоб Європа припинила імпорт російської нафти, який дає Кремлю ресурси для продовження війни проти України.

За словами глави МЗС Угорщини, він "розуміє" підхід Трампа, проте Будапешт не збирається це робити.

Петер Сійярто почав цинічно брехати, що його країна не здатна забезпечити безпечне постачання енергоносіїв без російської нафти або газу.

На цьому тлі він почав обзивати західноєвропейських посадовців "фанатиками", а також додав, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді".

Дипломат нагадав про те, що Угорщина була "єдиним європейським урядом, який схрестив пальці за перемогу (Трампа)".

США зараз — наш друг. Тому мати американського президента як друга — це зовсім інша ситуація, ніж коли на тебе чинять тиск, незалежно від того, що надходить з Брюсселя, це дуже, дуже серйозно.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

