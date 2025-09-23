У Орбана жалуются на давление со стороны Трампа относительно Украины
У Орбана жалуются на давление со стороны Трампа относительно Украины

Венгрия игнорирует требование Трампа
Читати українською
Источник:  The Guardian

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто цинично утверждает, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на четкий ультиматум американского лидера Дональда Трампа по этому поводу.

Главные тезисы

  • Команда Орбана продолжает жаловаться из-за политики Европы и США.
  • Она также лжет, что Венгрия не сможет выжить без российских энергоносителей.

Венгрия игнорирует требование Трампа

Глава Белого дома многократно публично требовал, чтобы Европа прекратила импорт российской нефти, который дает Кремлю ресурсы для продолжения войны против Украины.

По словам главы МИД Венгрии, он "понимает" подход Трампа, однако Будапешт не собирается это делать.

Петер Сийярто начал цинично врать, что его страна не способна обеспечить безопасные поставки энергоносителей без российской нефти или газа.

На этом фоне он начал обзывать западноевропейских чиновников "фанатиками", а также добавил, что с ними "совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом уме".

Дипломат напомнил о том, что Венгрия была "единственным европейским правительством”, скрестившим пальцы за победу Трампа).

США сейчас — наш друг. Поэтому иметь американского президента как друга — это совсем другая ситуация, чем когда на тебя оказывают давление, независимо от того, что поступает из Брюсселя, это очень, очень серьезно.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

