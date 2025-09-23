Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто цинично утверждает, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на четкий ультиматум американского лидера Дональда Трампа по этому поводу.

Венгрия игнорирует требование Трампа

Глава Белого дома многократно публично требовал, чтобы Европа прекратила импорт российской нефти, который дает Кремлю ресурсы для продолжения войны против Украины.

По словам главы МИД Венгрии, он "понимает" подход Трампа, однако Будапешт не собирается это делать.

Петер Сийярто начал цинично врать, что его страна не способна обеспечить безопасные поставки энергоносителей без российской нефти или газа.

На этом фоне он начал обзывать западноевропейских чиновников "фанатиками", а также добавил, что с ними "совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом уме".

Дипломат напомнил о том, что Венгрия была "единственным европейским правительством”, скрестившим пальцы за победу Трампа).