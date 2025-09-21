Макрон планує кинути виклик Трампу — що відбувається

Згідно з даними видання Politico, французький лідер Емманюель Макрон під ча сесії Генеральної Асамблеї ООН хоче консолідувати низку країн навколо ідеї визнання Палестинської держави. Таким чином він продемонструє глобальну противагу президенту США Дональду Трампу та прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

Що відомо про новий план Макрона

За словами інсайдерів, ключова ідея полягає в тому, щоб заявити про визнання Палестинської держави Францією, Великою Британією, Бельгією, Португалією, Люксембургом, Мальтою, Андоррою, Австралією і Канадою.

Якщо це станеться, то стане великою "дипломатичною перемогою" для Макрона та його команди.

Ключова ціль французького лідера — продемонструвати, що є глобальна противага підтримці президентом США Дональдом Трампом війни Ізраїлю в Газі, а також добитися встановлення миру.

Журналісти звертають увагу на те, що план Макрона виступити "єдиним фронтом" у цьому питанні вказує на роз'єднаність ЄС.

Німеччина, Італія, Греція та Нідерланди не доєднаються до визнання Палестини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть не приїде до Нью-Йорка, а італійська прем’єрка Джорджа Мелоні з Італії наполягає на тому, що вона не підтримує визнання палестинської держави "до того, як вона буде створена". Поширити

Як стверджує одне з анонімних джерел, Ізраїль може поступитися, адже міжнародний тиск на нього суттєво посилився.