Макрон планирует бросить вызов Трампу — что происходит

Согласно данным издания Politico, французский лидер Эмманюэль Макрон во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН хочет консолидировать ряд стран вокруг идеи признания Палестинского государства. Таким образом, он продемонстрирует глобальный противовес президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.
Главные тезисы
- Французский лидер ищет поддержки других стран, чтобы усилить давление на Израиль.
- Отказ некоторых стран ЕС присоединиться к признанию указывает на разобщенность блока в этом вопросе.
Что известно о новом плане Макрона
По словам инсайдеров, ключевая идея заключается в том, чтобы заявить о признании Палестинского государства Францией, Великобританией, Бельгией, Португалией, Люксембургом, Мальтой, Андоррой, Австралией и Канадой.
Если это произойдет, станет большой "дипломатической победой" для Макрона и его команды.
Ключевая цель французского лидера — продемонстрировать, что есть глобальный противовес поддержке президентом США Дональдом Трампом войны Израиля в Газе, а также добиться установления мира.
Журналисты обращают внимание на то, что план Макрона выступить "единым фронтом" в этом вопросе указывает на разобщенность ЕС.
Как утверждает один из анонимных источников, Израиль может уступить, ведь международное давление на него существенно усилилось.
