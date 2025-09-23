"Маємо бути готовими". У Данії відреагувала на появу дронів біля Копенгагена
"Маємо бути готовими". У Данії відреагувала на появу дронів біля Копенгагена

Прем'єрка Данії звернулася до народу
Джерело:  TV2

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила з екстреною заявою на тлі інциденту з виявленням невідомих дронів, через який аеропорт Копенгагена призупиняв роботу. Вона закликала владу та народ бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Головні тези:

  • Під час розслідування інциденту розглядають різні версії стосовно того, хто може стояти за цим злочином.
  • Події в Данії підкреслюють загострення проблем безпеки в повітряному просторі і не тільки.

Фредеріксен звернула увагу міжнародної спільноти на те, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

Це свідчить про те, в який час ми живемо і до чого ми, як суспільство, маємо бути готовими, щоб впоратися із ситуацією.

Вона також підтвердила, що в межах розслідування інциденту не виключається жодна версія щодо того, хто може стояти за цим.

І очевидно, що це вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо останнім часом: інші атаки з використанням дронів, порушення повітряного простору і хакерські атаки на європейські аеропорти, — наголосила Метте Фредеріксен.

Як уже згадувалося раніше, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня.

Це сталося одразу після того, що у їхньому повітряному просторі були помічені дрони.

На тлі останніх подій десятки тисяч пасажирів зіткнулися із скасуванням та затримками рейсів.

Поліція Данії згодом офіційно підтвердила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, керував "досвідчений оператор".

