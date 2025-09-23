"Маємо бути готовими". У Данії відреагувала на появу дронів біля Копенгагена

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила з екстреною заявою на тлі інциденту з виявленням невідомих дронів, через який аеропорт Копенгагена призупиняв роботу. Вона закликала владу та народ бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Прем'єрка Данії звернулася до народу

Фредеріксен звернула увагу міжнародної спільноти на те, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

Це свідчить про те, в який час ми живемо і до чого ми, як суспільство, маємо бути готовими, щоб впоратися із ситуацією. Метте Фредеріксен Прем’єр-міністерка Данії

Вона також підтвердила, що в межах розслідування інциденту не виключається жодна версія щодо того, хто може стояти за цим.

І очевидно, що це вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо останнім часом: інші атаки з використанням дронів, порушення повітряного простору і хакерські атаки на європейські аеропорти, — наголосила Метте Фредеріксен. Поширити

Як уже згадувалося раніше, аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня.

Це сталося одразу після того, що у їхньому повітряному просторі були помічені дрони.

На тлі останніх подій десятки тисяч пасажирів зіткнулися із скасуванням та затримками рейсів.