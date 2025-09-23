"Должны быть готовы". В Дании отреагировала на появление дронов возле Копенгагена

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с экстренным заявлением на фоне инцидента с обнаружением неизвестных дронов, из-за которых аэропорт Копенгагена приостанавливал работу. Она призвала власть и народ своей страны быть готовыми к любым сценариям развития событий.

Премьер Дании обратилась к народу

Фредериксен обратила внимание международного сообщества на то, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".

Это свидетельствует о том, в какое время мы живем и к чему мы, как общество, должны быть готовы, чтобы справиться с ситуацией. Мэтте Фредериксен Премьер-министр Дании

Она также подтвердила, что в рамках расследования инцидента не исключается ни одна версия по поводу того, кто может стоять за этим.

И очевидно, что это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем в последнее время: другие атаки с использованием дронов, нарушение воздушного пространства и хакерские атаки на европейские аэропорты, — подчеркнула Мэтте Фредериксен. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно в понедельник, 22 сентября.

Это произошло сразу после того, что в их воздушном пространстве были замечены дроны.

На фоне последних событий десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.