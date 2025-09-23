"Должны быть готовы". В Дании отреагировала на появление дронов возле Копенгагена

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выступила с экстренным заявлением на фоне инцидента с обнаружением неизвестных дронов, из-за которых аэропорт Копенгагена приостанавливал работу. Она призвала власть и народ своей страны быть готовыми к любым сценариям развития событий.
Главные тезисы
- В ходе расследования инцидента рассматривают разные версии относительно того, кто может стоять за этим преступлением.
- События в Дании подчеркивают обострение проблем безопасности в воздушном пространстве и не только.
Премьер Дании обратилась к народу
Фредериксен обратила внимание международного сообщества на то, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании".
Она также подтвердила, что в рамках расследования инцидента не исключается ни одна версия по поводу того, кто может стоять за этим.
Как уже упоминалось ранее, аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно в понедельник, 22 сентября.
Это произошло сразу после того, что в их воздушном пространстве были замечены дроны.
На фоне последних событий десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.
Полиция Дании впоследствии официально подтвердила, что дронами, из-за которых закрывали главный аэропорт страны, руководил "опытный оператор".
