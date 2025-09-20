Украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций РФ — источники

В ночь на 20 сентября дальнобойные беспилотники Службы безопасности и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк" в Волгоградской и Самарской областях России. Об этом сообщили источники в СБУ.