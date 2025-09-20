Украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций РФ — источники
Украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций РФ — источники

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 20 сентября дальнобойные беспилотники Службы безопасности и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк" в Волгоградской и Самарской областях России. Об этом сообщили источники в СБУ.

Главные тезисы

  • Украинские дроны нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода “Куйбышев - Тихорецк” в Волгоградской и Самарской областях России, приведя к остановке их работы.
  • Атака украинских дронов привела к приостановке перекачки нефти через нефтепровод, который используется для экспорта через Новороссийск.
  • Нанесение ударов по станциям создало ситуацию, когда РФ лишилась сверхприбылей от экспорта нефти, что имеет значительное значение для бюджета страны.

СБУ и ССО дронами поразили нефтеперекачивающие станции РФ

Этот нефтепровод используется для экспорта нефти через Новороссийск.

По данным источников, "хлопок" пылал на:

  • станции "Зензеватка" (пгт Зензеватка, Волгоградская обл., РФ),

  • станции "Совхозная-2" (пгт Прогресс, Самарская обл., РФ),

  • линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (пгт Просвет, Самарская обл., РФ).

В результате атаки украинских беспилотников работа станций была остановлена, перекачка нефти приостановлена.

Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, питающие войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и дальше.

