Українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій РФ — джерела

У ніч на 20 вересня далекобійні безпілотники Служби безпеки та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" у Волгоградській та Самарській областях Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в СБУ.