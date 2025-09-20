Українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій РФ — джерела

У ніч на 20 вересня далекобійні безпілотники Служби безпеки та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" у Волгоградській та Самарській областях Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела в СБУ.
Головні тези:
- Українські дрони виконали удари по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу у Волгоградській та Самарській областях Росії.
- Атака призвела до зупинки роботи станцій і припинення перекачування нафти через нафтопровід.
- СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили станції, які приносять РФ надприбутки через експорт нафти.
СБУ та ССО дронами уразили нафтоперекачувальні станції РФ
Цей нафтопровід використовується для експорту нафти через порт Новоросійськ.
За даними джерел, "бавовна" палала на:
станції "Зензеватка" (смт Зензеватка, Волгоградська обл., РФ),
станції "Совхозная-2" (смт Прогрес, Самарська обл., РФ),
лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (смт Просвєт, Самарська обл., РФ).
Унаслідок атаки українських безпілотників роботу станцій було зупинено, перекачування нафти припинене.
Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-