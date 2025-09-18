Дроны атаковали нефтехимический комплекс в Башктортостане РФ — видео

Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Пока ликвидируем пожар, все службы на месте.