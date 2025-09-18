Дроны атаковали нефтехимический комплекс в Башктортостане РФ — видео

Нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават» атакован утром 18 сентября в Салавате Башкортостана РФ, сообщают местные жители.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в Салавате, Башкортостане.
- Атака была совершена двумя беспилотниками самолетного типа, вызвав взрывы и дым на предприятии.
Атака дронов на нефтехимический комплекс в Салавате: что известно
В городе после атаки дронов и взрывов виден дым.
Глава Башкортостана подтвердил атаку БПЛА на нефтехимический комплекс.
В сети предполагается, что в комплексе была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-4.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-