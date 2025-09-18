Дроны атаковали нефтехимический комплекс в Башктортостане РФ — видео
Дроны атаковали нефтехимический комплекс в Башктортостане РФ — видео

Читати українською
Источник:  online.ua

Нефтехимический комплекс «Газпром Нефтехим Салават» атакован утром 18 сентября в Салавате Башкортостана РФ, сообщают местные жители.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в Салавате, Башкортостане.
  • Атака была совершена двумя беспилотниками самолетного типа, вызвав взрывы и дым на предприятии.

Атака дронов на нефтехимический комплекс в Салавате: что известно

В городе после атаки дронов и взрывов виден дым.

Глава Башкортостана подтвердил атаку БПЛА на нефтехимический комплекс.

Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Пока ликвидируем пожар, все службы на месте.

В сети предполагается, что в комплексе была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-4.

