ГУР дронами атаковало НПЗ в российском Башкортостане — источники

Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане днем 13 сентября атаковали дроны Главного управления разведки Украины. После прилета дронов камикадзе раздались взрывы и начался масштабный пожар. Об этом сообщили источники в военной разведке.

ГУР дронами атаковало НПЗ "Башнефть-Новойл" — источники

По данным источников, в результате операции Главного управления разведки атакован НПЗ "Башнефть-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе.

После прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем взрывы и пожар на территории НПЗ.

В республике ввели режим "угроза БПЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.