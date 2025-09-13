ГУР дронами атаковало НПЗ в российском Башкортостане — источники

Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане днем 13 сентября атаковали дроны Главного управления разведки Украины. После прилета дронов камикадзе раздались взрывы и начался масштабный пожар. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- ГУР дронами атаковало НПЗ в Башкортостане, вызвав мощные взрывы и пожар.
- Атака повредила значительную часть объекта, включая вакуумную колонну первичной переработки нефти.
- Местные жители свидетельствуют о пролете дронов над городом и последующих взрывах и пожаре на территории НПЗ.
ГУР дронами атаковало НПЗ "Башнефть-Новойл" — источники
По данным источников, в результате операции Главного управления разведки атакован НПЗ "Башнефть-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе.
После прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.
По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила в частности вакуумная колонна первичной переработки нефти.
Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем взрывы и пожар на территории НПЗ.
В республике ввели режим "угроза БПЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-