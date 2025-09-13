ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела

Нафтопереробний завод у Башкортостані вдень 13 вересня атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- 13 вереснz дрони Головного управління розвідки України атакували НПЗ у головному місті російського Башкортостану.
- Атака спричинила потужні вибухи та масштабну пожежу, яка серйозно пошкодила частину об'єкта, зокрема вакуумну колону первинної переробки нафти.
ГУР дронами атакувало НПЗ "Башнафта-Новойл" — джерела
За даними джерел, внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі.
Після прильоту дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
За попередніми даними, у результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.
Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про проліт дронів над містом, а за тим — вибухи та пожежу на території НПЗ.
У республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-