ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела

бавовна
Джерело:  online.ua

Нафтопереробний завод у Башкортостані вдень 13 вересня атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • 13 вереснz дрони Головного управління розвідки України атакували НПЗ у головному місті російського Башкортостану.
  • Атака спричинила потужні вибухи та масштабну пожежу, яка серйозно пошкодила частину об'єкта, зокрема вакуумну колону первинної переробки нафти.

ГУР дронами атакувало НПЗ "Башнафта-Новойл" — джерела

За даними джерел, внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі.

Після прильоту дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, у результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про проліт дронів над містом, а за тим — вибухи та пожежу на території НПЗ.

У республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.

Остаточні наслідки операції наразі уточнюються, — зазначили джерела у ГУР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знищила головну установку первинної переробки нафти на Ільському НПЗ
ССО
Що відомо про новий успіх українських воїнів
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Black Summer. ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ
ССО
ССО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували НПЗ у Башкортостані РФ — відео
НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?