ГУР дронами атакувало НПЗ у російському Башкортостані — джерела

Нафтопереробний завод у Башкортостані вдень 13 вересня атакували дрони Головного управління розвідки України. Після прильоту дронів камікадзе пролунали вибухи та розпочалася масштабна пожежа. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

ГУР дронами атакувало НПЗ "Башнафта-Новойл" — джерела

За даними джерел, внаслідок операції Головного управління розвідки атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі.

Після прильоту дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, у результаті вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомили про проліт дронів над містом, а за тим — вибухи та пожежу на території НПЗ.

У республіці запровадили режим "загроза БПЛА", призупинив роботу аеропорт "Уфа", а в самому місті відключили мобільний інтернет.