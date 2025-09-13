Black Summer. ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ

Сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.

ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ протягом літа

Воїни ССО застосували асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні, працювати там, де для ворога немає тилу.

Direct actions (прямі дії), Deep Strike та спеціальні дії підрозділів ССО у червні — серпні:

аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;

аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;

аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;

ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;

ураження порохового заводу у Тамбовській області;

пункт управління ОТРК "Іскандер" у Курській області;

ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл.);

трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крим);

судно ПОРТ ОЛЯ-4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами (Астраханська обл.);

радіолокаційна станція 96Л6 ( Крим);

рухомий склад з ПММ (АР Крим).

Також бійці ССО уразили низку нафтопереробних заводів — Новокуйбишевський, Волгоградський, Сизранський, "Новатек-Усть-Луга", Рязанський, Куйбишевський та Краснодарський.

Серед інших цілей уражено або виведено з ладу:

10 об’єктів ОПК противника;

58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ;

десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.