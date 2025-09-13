Black Summer. ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ
Black Summer. ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ

ССО
ССО

Сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.

Головні тези:

  • Спеціальні сили операційно провели атаки на 7 НПЗ та 3 військові аеродроми в Російській Федерації.
  • Силами ССО влітку були здійснені асиметричні дії та deep strike, в результаті чого було уражено низку стратегічних об'єктів.
  • Атаковано нафтопереробні заводи, заводи оборонної промисловості, аеродроми, судно та інші цілі на території РФ та окупованих регіонах.

ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ протягом літа

Воїни ССО застосували асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні, працювати там, де для ворога немає тилу.

Direct actions (прямі дії), Deep Strike та спеціальні дії підрозділів ССО у червні — серпні:

  • аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;

  • аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;

  • аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;

  • ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;

  • ураження порохового заводу у Тамбовській області;

  • пункт управління ОТРК "Іскандер" у Курській області;

  • ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл.);

  • трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крим);

  • судно ПОРТ ОЛЯ-4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами (Астраханська обл.);

  • радіолокаційна станція 96Л6 ( Крим);

  • рухомий склад з ПММ (АР Крим).

Також бійці ССО уразили низку нафтопереробних заводів — Новокуйбишевський, Волгоградський, Сизранський, "Новатек-Усть-Луга", Рязанський, Куйбишевський та Краснодарський.

Серед інших цілей уражено або виведено з ладу:

  • 10 об’єктів ОПК противника;

  • 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ;

  • десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.

Три місяці — сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше.

