Black Summer. ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ

Сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.
Головні тези:
- Спеціальні сили операційно провели атаки на 7 НПЗ та 3 військові аеродроми в Російській Федерації.
- Силами ССО влітку були здійснені асиметричні дії та deep strike, в результаті чого було уражено низку стратегічних об'єктів.
- Атаковано нафтопереробні заводи, заводи оборонної промисловості, аеродроми, судно та інші цілі на території РФ та окупованих регіонах.
ССО уразили 7 НПЗ і три військові аеродроми РФ протягом літа
Воїни ССО застосували асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні, працювати там, де для ворога немає тилу.
Direct actions (прямі дії), Deep Strike та спеціальні дії підрозділів ССО у червні — серпні:
аеродром "Саваслейка" 1 МіГ-31К, 1 Су-34;
аеродром "Маріновка" 4 літаки Су-34;
аеродром "Борисоглєбськ" склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак, імовірно інші літаки;
ураження заводу по виробництву БПЛА, Єлабуга;
ураження порохового заводу у Тамбовській області;
пункт управління ОТРК "Іскандер" у Курській області;
ПТД 448 ракетної бригади "База Іскандер" (Курська обл.);
трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крим);
судно ПОРТ ОЛЯ-4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами (Астраханська обл.);
радіолокаційна станція 96Л6 ( Крим);
рухомий склад з ПММ (АР Крим).
Також бійці ССО уразили низку нафтопереробних заводів — Новокуйбишевський, Волгоградський, Сизранський, "Новатек-Усть-Луга", Рязанський, Куйбишевський та Краснодарський.
Серед інших цілей уражено або виведено з ладу:
10 об’єктів ОПК противника;
58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ;
десятки КСП противника, пункти управління, бази зберігання мтз, боєприпасів та БпЛА.
