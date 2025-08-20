ССО показали знищення авто російського генерала на Курщині

Сили спеціальних операцій показали, як відбулося вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ, генерал-лейтенанат Еседулла Абачева.
Головні тези:
- Нова успішна операція — справа рук підрозділу UA_REG TEAM.
- Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР".
ССО похизувалися результатами своєї роботи
Нову успішну операцію провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.
Вона була проведе вночі 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.
Згідно з останніми даними, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Після цього його терміново доправили літаком до Москви.
Спецпризначенці звертають увагу на те, що ще 2 роки тому українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Абачева.
Варто зазначити, що саме Головне управління розвідки МОУ першим офіційно підтвердило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка у Курській області РФ.
Саме тоді генерал-лейтенант Еседулла Абачев зазнав серйозних поранень.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-