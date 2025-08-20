ССО показали знищення авто російського генерала на Курщині

ССО похизувалися результатами своєї роботи

Нову успішну операцію провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.

Вона була проведе вночі 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

Згідно з останніми даними, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Після цього його терміново доправили літаком до Москви.

Спецпризначенці звертають увагу на те, що ще 2 роки тому українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Абачева.

З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини. Поширити

Варто зазначити, що саме Головне управління розвідки МОУ першим офіційно підтвердило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка у Курській області РФ.