ССО показали знищення авто російського генерала на Курщині

Сили спеціальних операцій показали, як відбулося вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ, генерал-лейтенанат Еседулла Абачева.

Головні тези:

  • Нова успішна операція — справа рук підрозділу UA_REG TEAM.
  • Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". 

ССО похизувалися результатами своєї роботи

Нову успішну операцію провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій.

Вона була проведе вночі 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області.

Згідно з останніми даними, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Після цього його терміново доправили літаком до Москви.

Спецпризначенці звертають увагу на те, що ще 2 роки тому українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Абачева.

З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини.

Варто зазначити, що саме Головне управління розвідки МОУ першим офіційно підтвердило, що в ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка у Курській області РФ.

Саме тоді генерал-лейтенант Еседулла Абачев зазнав серйозних поранень.

