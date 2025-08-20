ССО похвастались результатами своей работы

Новую успешную операцию провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций.

Она была проведена ночью 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.

Согласно последним данным, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. После этого его срочно доставили самолетом в Москву.

Спецназовцы обращают внимание на то, что еще 2 года назад украинская прокуратура передала в суд обвинения в отношении Абачева.

С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он напрямую отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области. Поделиться

Стоит отметить, что именно Главное управление разведки МОУ первым официально подтвердило, что в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области РФ.