Силы специальных операций показали, как произошло огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" ВС РФ, генерал-лейтенанат Эседулла Абачева.
Главные тезисы
- Новая успешная операция – дело рук подразделения UA_REG TEAM.
- Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР".
ССО похвастались результатами своей работы
Новую успешную операцию провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций.
Она была проведена ночью 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.
Согласно последним данным, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. После этого его срочно доставили самолетом в Москву.
Спецназовцы обращают внимание на то, что еще 2 года назад украинская прокуратура передала в суд обвинения в отношении Абачева.
Стоит отметить, что именно Главное управление разведки МОУ первым официально подтвердило, что в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области РФ.
Именно тогда генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезные ранения.
