ССО показали уничтожение авто российского генерала на Курщине
Украина
ССО показали уничтожение авто российского генерала на Курщине

ССО
ССО
Силы специальных операций показали, как произошло огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" ВС РФ, генерал-лейтенанат Эседулла Абачева.

  • Новая успешная операция – дело рук подразделения UA_REG TEAM.
  • Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР".

ССО похвастались результатами своей работы

Новую успешную операцию провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций.

Она была проведена ночью 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.

Согласно последним данным, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. После этого его срочно доставили самолетом в Москву.

Спецназовцы обращают внимание на то, что еще 2 года назад украинская прокуратура передала в суд обвинения в отношении Абачева.

С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он напрямую отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.

Стоит отметить, что именно Главное управление разведки МОУ первым официально подтвердило, что в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области РФ.

Именно тогда генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезные ранения.

