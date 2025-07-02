Бійці ССО влаштували потужний наліт на солдатів РФ — відео

Воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ звітують про своє чергове досягнення безпосередньо на полі бою. Вони організували та провели результативний наліт на позицію російських загарбників.

Що відомо про новий успіх ССО

Пресслужба ССО офіційно підтвердила, що її воїни здійснили наліт на групу російських загарбників поблизу кордону.

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців рф, ще одного взяли в полон, — йдеться в заяві Сил спеціальних операцій ЗСУ. Поширити

Що важливо розуміти, оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування російських окупантів.

Блискавично проаналізувавши тактичну обстановку, воїни ССО вирішили здійснити наліт, який у результати виявився дійсно успішним.