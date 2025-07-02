Бійці ССО влаштували потужний наліт на солдатів РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО влаштували потужний наліт на солдатів РФ — відео

ССО
Що відомо про новий успіх ССО
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Воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ звітують про своє чергове досягнення безпосередньо на полі бою. Вони організували та провели результативний наліт на позицію російських загарбників.

Головні тези:

  • Бійці ССО оперативно оцінили тактичну обстановку та здійснили успішний наліт.
  • Загалом вдалося ліквідувати 4 військовослужбовців РФ.

Що відомо про новий успіх ССО

Пресслужба ССО офіційно підтвердила, що її воїни здійснили наліт на групу російських загарбників поблизу кордону.

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців рф, ще одного взяли в полон, — йдеться в заяві Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Що важливо розуміти, оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування російських окупантів.

Блискавично проаналізувавши тактичну обстановку, воїни ССО вирішили здійснити наліт, який у результати виявився дійсно успішним.

Після обшуку тіл противника, оператори ССО провели допит та радіоперехоплення. Відео без цензури! Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — йдеться в повідомленні.

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