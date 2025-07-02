Бойцы ССО устроили мощный налет на солдат РФ — видео

Воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ отчитываются о своем очередном достижении непосредственно на поле боя. Они организовали и провели результативный налет на позицию российских захватчиков.

Что известно о новом успехе ССО

Пресс-служба ССО официально подтвердила, что ее воины совершили налет на группу российских захватчиков вблизи границы.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате чего уничтожили 4 военнослужащих России, еще одного взяли в плен, — сказано в заявлении Сил специальных операций ВСУ. Поделиться

Что важно понимать, операторы проводили специальную разведку на пограничные, когда заметили передвижение российских оккупантов.

Молниеносно проанализировав тактическую обстановку, воины ССО решили совершить налет, который в итоге оказался действительно успешным.