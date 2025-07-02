Бойцы ССО устроили мощный налет на солдат РФ — видео

Воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ отчитываются о своем очередном достижении непосредственно на поле боя. Они организовали и провели результативный налет на позицию российских захватчиков.
Главные тезисы
- Бойцы ССО оперативно оценили тактическую обстановку и совершили успешный налет.
- Всего удалось ликвидировать 4 военнослужащих РФ.
Что известно о новом успехе ССО
Пресс-служба ССО официально подтвердила, что ее воины совершили налет на группу российских захватчиков вблизи границы.
Что важно понимать, операторы проводили специальную разведку на пограничные, когда заметили передвижение российских оккупантов.
Молниеносно проанализировав тактическую обстановку, воины ССО решили совершить налет, который в итоге оказался действительно успешным.
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