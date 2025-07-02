Бойцы ССО устроили мощный налет на солдат РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО устроили мощный налет на солдат РФ — видео

ССО
Что известно о новом успехе ССО
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Воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ отчитываются о своем очередном достижении непосредственно на поле боя. Они организовали и провели результативный налет на позицию российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО оперативно оценили тактическую обстановку и совершили успешный налет.
  • Всего удалось ликвидировать 4 военнослужащих РФ.

Что известно о новом успехе ССО

Пресс-служба ССО официально подтвердила, что ее воины совершили налет на группу российских захватчиков вблизи границы.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате чего уничтожили 4 военнослужащих России, еще одного взяли в плен, — сказано в заявлении Сил специальных операций ВСУ.

Что важно понимать, операторы проводили специальную разведку на пограничные, когда заметили передвижение российских оккупантов.

Молниеносно проанализировав тактическую обстановку, воины ССО решили совершить налет, который в итоге оказался действительно успешным.

После обыска тел противника операторы ССО провели допрос и радиоперехват. Видео без цензуры! Силы специальных операций: Всегда за гранью! — сказано в сообщении.

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