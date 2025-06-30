Воїни ССО знищили російську ДРГ на північному кордоні України — відео

Оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією.
Головні тези:
- Воїни ССО успішно знищили російську ДРГ на північному кордоні України.
- Оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії біля кордону з Росією та влаштували засідку на ворожу групу.
Воїни ССО влаштували засідку й знищили ворожу групу на кордоні
На Північнослобожанському напрямку спецпризначенці організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.
Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим.
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