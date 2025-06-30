Воїни ССО знищили російську ДРГ на північному кордоні України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воїни ССО знищили російську ДРГ на північному кордоні України — відео

ССО
ССО
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Оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії поблизу державного кордону з Росією.

Головні тези:

  • Воїни ССО успішно знищили російську ДРГ на північному кордоні України.
  • Оператори 6-го полку ССО «Рейнджер» провели спеціальні дії біля кордону з Росією та влаштували засідку на ворожу групу.

Воїни ССО влаштували засідку й знищили ворожу групу на кордоні

На Північнослобожанському напрямку спецпризначенці організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.

У результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця РФ взято в полон.

Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим.

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