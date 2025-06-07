ССО знищили групу російських солдатів у Курській області

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій повідомляють про свої нові успіхи на фронті та демонструють вражаючі результати роботи. Так, їм вдалося запобігти проникнення у Сумську область ще однієї групи ворога.
Головні тези:
- Воїни ССО пропонували ворогам здатися в полон, однак ті відмовилися.
- Генштаб ЗСУ оновив загальні втрати армії РФ.
ССО успішно знищують росіян на їхній території
Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, 6 їхніх рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції українських оборонців на Сумщині.
Що важливо розуміти, воїни ССО запропонували російським загарбникам здатися в полон, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.
Після відмови рейнджери знищили чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон.
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 995 030 (+1 120) осіб,
танків — 10 904 (+15) од,
бойових броньованих машин — 22 737 (+52) од,
артилерійських систем — 28 850 (+56) од,
РСЗВ — 1 410 (+4) од,
засобів ППО — 1 181 (+1) од,
гелікоптерів — 337 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39 493 (+300) од,
Крилатих ракет — 3 308 (+37) од,
спеціальної техніка — 3 908 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 51 079 (+166) од.
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