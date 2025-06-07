ССО знищили групу російських солдатів у Курській області

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій повідомляють про свої нові успіхи на фронті та демонструють вражаючі результати роботи. Так, їм вдалося запобігти проникнення у Сумську область ще однієї групи ворога.

ССО успішно знищують росіян на їхній території

Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, 6 їхніх рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції українських оборонців на Сумщині.

Що важливо розуміти, воїни ССО запропонували російським загарбникам здатися в полон, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

Після відмови рейнджери знищили чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон.

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали: