ССО знищили групу російських солдатів у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО знищили групу російських солдатів у Курській області

ССО
ССО успішно знищують росіян на їхній території

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій повідомляють про свої нові успіхи на фронті та демонструють вражаючі результати роботи. Так, їм вдалося запобігти проникнення у Сумську область ще однієї групи ворога.

Головні тези:

  • Воїни ССО пропонували ворогам здатися в полон, однак ті відмовилися.
  • Генштаб ЗСУ оновив загальні втрати армії РФ.

ССО успішно знищують росіян на їхній території

Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, 6 їхніх рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції українських оборонців на Сумщині.

Що важливо розуміти, воїни ССО запропонували російським загарбникам здатися в полон, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

Після відмови рейнджери знищили чотирьох ворогів, ще одного змусили здатися в полон.

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 995 030 (+1 120) осіб,

  • танків — 10 904 (+15) од,

  • бойових броньованих машин — 22 737 (+52) од,

  • артилерійських систем — 28 850 (+56) од,

  • РСЗВ — 1 410 (+4) од,

  • засобів ППО — 1 181 (+1) од,

  • гелікоптерів — 337 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39 493 (+300) од,

  • Крилатих ракет — 3 308 (+37) од,

  • спеціальної техніка — 3 908 (+1) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51 079 (+166) од.

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